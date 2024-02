Alluvione, incontri tecnici sul territorio per accelerare i ristori. "Le risorse ci sono, al lavoro per snellire le procedure"

"La Struttura Commissariale guidata dal Generale Figliuolo in questi giorni sta intensificando il suo lavoro per accelerare l’erogazione dei ristori a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati dall’alluvione". A dare l'annuncio è la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, specificando che sono stati avviati una serie di incontri con i referenti e i tecnici di Invitalia, della Regione Emilia-Romagna e della piattaforma Sfinge a favore dei tecnici dei Comuni e dei periti. Un lavoro prezioso per ridurre i tempi di istruttoria delle domande, per cui ringraziamo il Commissario, che continua a dimostrare la sua vicinanza operativa al territorio e alla popolazione colpita dall’alluvione, cercando di mettere a terra con celerità le ingenti risorse stanziate dal Governo Meloni, oltre 6,5 miliardi di euro".

"Vogliamo risarcire i danni al più presto, visto che le risorse ci sono - rimarca il parlamentare di FdI -. Lo scopo di questi incontri è dettagliare le procedure con le quali famiglie e imprese possono inoltrare, tramite la piattaforma, la domanda di contributi per il ristoro dei danni subiti dall’alluvione, rendendo più snelle le modalità di presentazione delle perizie e quelle relative alla fase di istruttoria, che viene svolta dai tecnici dei comuni interessati e da Invitalia".

Il primo incontro si è svolto nei giorni scorsi a Ravenna nella sede della Provincia, dove gli uomini del Generale Figliuolo hanno incontrato i tecnici dei comitati locali degli alluvionati e i referenti degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei periti agrari, degli industriali, degli agronomi forestali e dei geometri. Poi si è svolta un’analoga riunione al Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena, e un ulteriore incontro a Bologna, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni delle province di Modena, Ferrara, Rimini e Reggio Emilia per poi tornare su Forlì.

"Ringraziamo il Governo Meloni, il Commissario Figliuolo e il suo staff per l'attenzione dal primo giorno dimostrata per i nostri territori alluvionati e per il lavoro instancabile che stanno portando avanti. Gli incontri di questi giorni testimoniano la volontà di procedere, con tempi celeri, al ristoro di tutti i danni subiti da famiglie e attività produttive - conclude Buonguerrieri - tramite le risorse economiche che sono già nella disponibilità del Commissario straordinario alla ricostruzione".