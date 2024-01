I comitati riuniti degli alluvionati hanno incontrato la premier Meloni: consegnata la lista delle richieste

In occasione della visita di Giorgia Meloni e di Ursula Von der Leyen a Forlì, i Comitati Riuniti degli alluvionati hanno incontrato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'aeroporto di Forlì e poi il giorno dopo, a Cesena, la Struttura Commissariale del Generale Figliuolo. I comitati riuniti, a Forlì hanno consegnato un documento esplicativo delle loro richieste a Giorgia Meloni, "chiedendo tavolo unico al fine di parlare con tutte le Istituzioni coinvolte senza rimpalli di competenza, accelerazione sui risarcimenti, certezze sulla messa in sicurezza del territorio e un protocollo unico nazionale per gli eventi calamitosi", spiega un comunicato. "La presidente Giorgia Meloni, durante l’incontro con i Comitati Riuniti tenutosi a Forlì ha espresso con forza l'intenzione di stanziare i fondi necessari per la ricostruzione e il supporto ai cittadini afflitti dall'alluvione oltre che riconoscere il valore cruciale del loro lavoro e l'importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo", continua la nota.

A Cesena nella Sala della Parrocchia di San Rocco giovedìsi è tenuta l’assemblea tra i Comitati Riuniti, la struttura commissariale guidata dal Generale Figliuolo, rappresentanti regionali, tecnici della software house Sfinge e professionisti dei vari ordini tecnici che si sono uniti per discutere i nodi da sciogliere per redigere in forma corretta la domanda di richiesta dei risarcimenti sulla piattaforma Sfinge. Prima dell'apertura dell’assemblea, i Comitati Riuniti come sempre hanno chiesto un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione. Contestualmente, mentre si svolgeva questo “tavolo di lavoro”, a Roma si è tenuta una riunione al Ministero dell'Economia per definire le modalità di riconoscimento dei contributi per il ristoro anche dei beni mobili

Il Tenente Colonnello Vincenzo Martella, responsabile delle relazioni istituzionali del Commissario straordinario, ha aperto l'incontro riconoscendo l'impegno civico dei comitati. E' stato quindi spiegato che con una prima dotazione di oltre 600 milioni di euro, che si sommano ai 700 milioni approvati in legge di bilancio per il credito di imposta, la struttura commissariale è pronta ad iniziare ad erogare i rimborsi destinati ai cittadini e alle imprese. "Il Generale Figliuolo, ha ribadito Martella, è fermamente intenzionato a utilizzare immediatamente queste risorse per aiutare gli alluvionati e incoraggiare una rapida ripartenza, evidenziando l'importanza di un approccio tempestivo e organizzato per la distribuzione di questi fondi. “Occorre che privati e imprese procedano con l’istruzione delle pratiche sulla piattaforma sfinge perché siamo pronti ad iniziare le erogazioni", sempre il resoconto della serata.

"Nel corso della riunione, i rappresentanti della struttura commissariale si sono distinti per la loro capacità di comunicare con chiarezza e trasparenza, dimostrando attenzione nei confronti di ogni singolo individuo, partecipando attivamente nella gestione responsabile delle questioni trattate. Tuttavia, è stato sottolineato che la distribuzione dei fondi pubblici deve avvenire nel rispetto delle leggi, evitando abusi edilizi o situazioni illegali. Questa responsabilità è fondamentale per garantire un uso equo e trasparente delle risorse" conclude la nota. Presenti all'incontro anche Fabio De Luigi e Stefano Bianconi, ingegneri della Regione per Sfinge, che, assieme a due tecnici della ditta che ha sviluppato e adattato la piattaforma, hanno contribuito a chiarire alcune procedure di accesso, risposto alle domande tecniche e hanno concordato sulla necessità di un accesso più agevole al portale.