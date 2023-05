Alluvione, più ambulanze in campo per l'emergenza. "Sospese le attività specialistiche ambulatoriali"

L’Ausl Romagna informa la popolazione che nella giornata di giovedì nella provincia di Forlì-Cesena saranno garantiti solo i prelievi urgenti. Saranno aperti il Punto Prelievi di via Colombo, quello del Padiglione Vallisneri all'ospedale di Forlì, il Punto Prelievi di Meldola e il Punto Prelievi di Forlimpopoli. Per l'ambito di Forlì sono inoltre state sospese la Commissione medica locale patenti speciali di mercoledì pomeriggio e la Commissione invalidi civili di giovedì. E’ invece confermata la Commissione invalidi civili di giovedì.

Come già annunciato dalla Regione, nel territorio dell'Ausl Romagna sono garantite tutte le urgenze e per giovedì e venerdì sono state sospese le attività specialistiche ambulatoriali che possono essere riprogrammate. Le visite saranno riprogrammate senza alcun addebito per la mancata disdetta. Per quanto riguarda il sistema di soccorso preospedaliero, il servizio ha implementato la propria dotazione di personale e mezzi di soccorso per far fronte alle numerosissime richiesta di evacuazione dai propri domicili di persone le cui abitazioni sono state pesantemente colpite dalle progressive e ripetute esondazioni.

In particolare, a seguito degli allarmi emanati dalla protezione civile negli ultimi giorni e per dare corso alle direttive dei Centri Coordinamento Soccorsi provinciali, sono stati potenziati i servizi della centrale operativa (con il raddoppio degli operatori, tecnici ed infermieri, in turno) ed il numero delle ambulanze. Il potenziamento della centrale operativa ha permesso ai cittadini di mantenere negli standard nomali il tempo di risposta alle emergenze sanitarie, contestualmente alla gestione di interventi di evacuazione supportati dai Vigili del Fuoco.

Il numero di ambulanze è via via accresciuto, in funzione delle esigenze che si sommavano in tutte le province. In particolare, nella nottata di martedì e mercoledì sono operative oltre alle 45 ambulanze con infermiere e alle 9 automediche, altri 20 mezzi, di cui 9 con soccorritori di associazioni di volontariato di Piacenza, Parma e Reggio Emilia nell’ottica una collaborazione che rappresenta un elemento di grande forza del “sistema 118” emiliano-romagnolo. "L’assetto messo in campo sul territorio consente di mantenere i tempi di soccorso, pur con i grandi ostacoli alla viabilità, nei ridotti tempi standard per il soccorso", rimarca l'Ausl.