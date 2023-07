Alluvione, dalla Fondazione 8,5 milioni di aiuti alla Romagna: "Fondi anche per riprogettare il territorio nel lungo periodo"

La Fondazione Cassa dei Risparmi gestirà 8,5 milioni di euro per gli interventi di aiuto e ricostruzione post-alluvione. E' il pacchetto che è stato presentato questa mattina, venerdì, dai vertici della fondazione bancaria, che si avvale di fondi propri e di donazioni, queste ultime arrivate da Banca Intesa, dalle altre fondazioni bancarie italiane e da Mediafriends, la struttura di Mediaset per il sostegno alle iniziative di solidarietà. Gli stanziamenti saranno destinati a più progetti sul territorio romagnolo.

Diversi i capitoli oggetto di potenziale contributo. Con risorse proprie, già nell'immediatezza della calamità naturale, la Fondazione ha modificato il 'Bando distretto', rendendo ammissibili anche le spese urgenti di ripristino della viabilità. Tutti i Comuni del comprensorio hanno fruito di questa opportunità, per un totale di 900mila euro erogati. Idem il bando destinato al terzo settore, modificato per coprire i danni subiti dall'alluvione da parte di associazioni, parrocchie e cooperative sociali (300mila euro). All'Emporio Solidale della Caritas sono stati assegnati 100mila euro, che hanno permesso di riprendere velocemente l'attività di sostegno ai meno abbienti. Altri 300mila euro sono destinati ad altre iniziative tuttora allo studio.

“Non abbiamo voluto fare passerelle, viviamo sul territorio e abbiamo subito i danni del territorio – spiega il presidente della Fondazione Maurizio Gardini -. Abbiamo invece chiesto un atto di solidarietà al sistema delle fondazioni bancarie e a Intesa Sanpaolo, che è la banca di riferimento di questa fondazione, nonché coinvolto Mediafriends grazie alla collaborazione instaurata negli anni sulle grandi mostre al San Domenico. In questo modo abbiamo messo in circolo, assieme alle nostre, altre risorse dedicate al nostro territorio”.

In particolare, la Fondazione ha ricevuto dal colosso bancario Intesa-Sanpaolo 4 milioni di euro da gestire da Forlì per tutta la Romagna. E la banca ha accettato il piano di interventi proposto dalla Fondazione: due milioni saranno destinati al riassetto degli assi fluviali e del ripristino di alvei e argini; 500mila euro al restauro dello Sferisterio di Faenza e altri 400mila euro al teatro Rossini di Lugo. Ci sono poi 350mila euro per il Seminario vescovile di Forlì e il suo patrimonio librario, a cui si aggiungono 150mila euro per rimborsi alle famiglie che mandano i figli ai centri estivi, 100mila euro per la sede del gruppo Scout dei Romiti ed altri 500mila euro da destinare al territorio cesenate (con un progetto ancora in via di definizione).

Dalle altre fondazioni bancarie arrivano poi 2,9 milioni di euro, i fondi sono destinati in questo caso all'Associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna, il cui presidente è lo stesso Maurizio Gardini, presidente della Fondazione di Forlì, e la struttura operativa è la stessa che opera al Palazzo del Monte di Pietà. Anche questi fondi saranno destinati a interventi su tutto il territorio regionale. Da Mediafriends, infine, è in corso una raccolta fondi a favore di 5 realtà del terzo settore solidale: Anfass Faenza, Casa della Carità di Lugo, Grd di Faenza, Opera don Baronio di Cesena e Cooperativa Monte Paolo di Sadurano.

“A cosa abbiamo deciso di destinare queste risorse? Sicuramente a dare risposte agli enti coinvolti nell'emergenza, come i Comuni e il Terzo Settore, ma vogliamo sostenere anche la riprogettazione del territorio, abbiamo voluto pensare anche alle cause dell'alluvione e non solo agli effetti”, sempre Gardini. “Per questo si possono notare i due milioni di euro che andranno a finanziare la progettazione di interventi urgenti di lungo periodo per i fiumi e la montagna”, aggiunge il vicepresidente Gianfranco Brunelli. “Così quando arriveranno le risorse ci saranno i progetti già pronti per essere messi in cantiere”, conclude sui temi e le procedure il segretario della Fondazione Andrea Severi.