"Si scaverà nel Montone per riportarlo al livello di un secolo fa e renderlo più capiente", lavori in estate

Lavori per decine di milioni di euro già realizzati e in fase di cantiere: a fornire i numeri della messa in sicurezza idraulica del territorio di Forlì sono stati i due principali enti preposti agli interventi, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e il Consorzio di bonifica. Il punto è stato fatto nel corso dell'udienza di martedì pomeriggio della Commissione d'indagine sull'alluvione, istituita dal Consiglio comunale di Forlì e presieduta dal consigliere Lauro Biondi.

I lavori di somma urgenza

Secondo la relazione di Piero Tabellini, responsabile di Forlì-Cesena dell'agenzia regionale, sono stati completati lavori di somma urgenza, per 6 milioni e 650mila euro, già finanziati dal Commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. Cosa è stato fatto? “Asportazione della vegetazione ribaltata; sistemazione del sistema arginale soprattutto del Ronco, che aveva avuto una rottura in alcuni punti e il sormonto di estesi tratti; interventi di ripristini delle rotte e ricostituzione delle sagome arginali dei punti in cui il fiume ha rotto gli argini in via Isonzo, Martiri delle Foibe e via Zignola, opere per il recupero delle briglie di Ladino e di San Lorenzo, notevolmente danneggiate”, elenca Tabellini. A questo si aggiungono manutenzioni ordinarie per 400mila euro effettuati nel 2023.

Grandi lavori sul Montone in arrivo

Finita quindi la prima messa in sicurezza, ci saranno altri lavori, per 32 milioni in tutta la provincia, di cui 9,7 per Forlì, anche questi già finanziati dal commissario straordinario alla ricostruzione. Il più importante degli interventi, secondo quanto annunciato da Tabellini, sarà avviato in estate sul Montone dal ponte Schiavonia fino allo scolo San Lazzaro vicino via Zignola. In questo caso sarà aumentata la “capienza” del letto del fiume, asportando dal fondale i limi e i depositi che da quando sono stati realizzati gli argini, vale a dire circa un secolo fa, hanno poco alla volta ridotto la sezione del fiume.

“Interverremo con la ricostituzione delle quote del flusso, riportarlo alle condizioni iniziali, vale a dire al livello del piano di campagna fuori dalle arginature”, spiega il tecnico dell'agenzia per la protezione del suolo. La maggiore capacità di deflusso del fiume andrà a diretto beneficio del centro abitato. “Di pari passo saranno acquisiti al demanio i terreni golenali ancora privati e spesso coltivati”, spiega Tabellini. Ci sono poi 3 milioni di euro per le briglie di San Lorenzo e Ladino. “ I lavori di somma urgenza hanno recuperato al fiume la sua normale condizione di deflusso, dato che le due strutture erano state aggirate, ora si tratta di sistemare intorno alle briglie, a monte a valle”.

Ci sono poi in fase amministrativa due interventi urgenti per completare il sistema delle aree di laminazione del Ronco a monte della via Emilia, per 2 milioni di euro. “I tempi di realizzazione sono lunghi, ci saranno espropri da eseguire, l'avvio contiamo di averlo nel 2024 almeno per uno degli interventi, finanziato anch'esso dal commissario alla ricostruzione”, conclude. Per il 2024-2025 sono poi attese risorse per 2,5 milioni dal Pnrr e altri 1,9 milioni dai fondi di sviluppo e coesione dell'Unione Europea. Tutto questo solo per ritornare alla situazione iniziale, mentre per i lavori per migliorare la tenuta del territorio, renderlo cioè più capace in futuro di sopportare eventuali grandi alluvioni, “non siamo ancora alle fasi della progettazione, ma della pianificazione”.

Finanziati i lavori all'idrovora Fontana 2

L'ente che si occupa del sistema dei canali di scolo dell'acqua piovana, il Consorzio di Bonifica, ha effettuato a Forlì 20 interventi urgenti, “che sono già a un buon punto”, commenta il presidente Stefano Francia, mentre altri 16 interventi sono in fase di discussione con le altre istituzioni. Furono invece 23 gli interventi di emergenza effettuati nei giorni più drammatici dell'alluvione: posa dei sacchi di sabbia, telonature, salvataggio delle persone in difficoltà, manovre nelle chiuse per far defluire le acque dalla zona allagate, un lavoro che vide impegnati tutti i 170 dipendenti della struttura, compresi quelli degli uffici.

Il Consorzio di Bonifica, che nel comune di Forlì gestisce 221 canali e fossi per 427 km totali, ha effettuato lavori urgenti per 4 milioni e 446mila euro. Ha ottenuto poi un finanziamento a gennaio, sempre dalla struttura commissariale, “l'idrovora Fontana 2 che andò completamente distrutta, abbiamo proceduto già con la progettazione così con l'arrivo dei fondi siamo già pronti per partire con le pratiche”, spiega la direttrice Lucia Capodagli. Il sito è tuttavia messo in sicurezza con due pompe provvisorie da un metrocubo di acqua al secondo di potenza. I lavori anche in questo caso dovrebbero partire entro l'estate col rifacimento degli impianti e il riconsolidato del manufatto in cemento armato.

Il Consorzio di bonifica ha così rafforzato il muro arginale del canale San Lazzaro con massi ciclopici, il Rio Cosina con la ricostruzione completa di tratti distrutti durante l'alluvione; a Borgo Sisa sono state riprese le frane e rinforzati gli argini sulla strada. E poi ancora lavori sul Rio Bonzanino e il Rio Grotta a Villanova. In totale viene stimato in 5,5 milioni i lavori da affidare nel solo comune di Forlì.

Regione e Provincia assenti in Commissione

Alla commissione di martedì pomeriggio erano presenti anche i rappresentanti di Cer (che tuttavia non ha funzioni di bonifica, ma al contrario di approvvigionamento di acqua dal Po), che ha visto il sormonto del canale da acqua e fango, tanto che sono serviti 15 giorni per eliminare l'acqua contaminata e ripristinare l'erogazione ai fini irrigui e industriali e in parte anche potabili per il potabilizzatore di Ravenna. Presenti anche i tecnici di Romagna Acque, che ha avuto danni per 3,5 milioni di euro circa.

Polemica infine, per l'assenza di rappresentanti di Regione e Provincia. “La loro assenza è un comportamento quasi omertoso, la loro assenza è una mancanza di rispetto, dato che era una convocazione che aspettavamo da molti mesi”, commenta il consigliere della Lega Albert Bentivogli. Gli risponde Elisa Massa, consigliera del Pd: “Trovo non adeguato il termine omertoso: l'invito è partito una settimana fa, si è trattato una cattiva organizzazione degli impegni”.