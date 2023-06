Alluvione, l'aiuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti: donazione di 5mila euro

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Forlì-Cesena ha deliberato il versamento di 5mila euro ciascuno a favore di "Cucine Popolari" di Cesena e della Caritas diocesana di Forlì e Bertinoro. "La scelta delle iniziative da sostenere è legata, da un lato, alle due più ampie realtà territoriali della nostra provincia (Forlì e Cesena), e dall’altro alla volontà di sostenere sia un singolo soggetto che, operando a favore delle persone in difficoltà economiche, ha subito importanti danni diretti dall’alluvione (Cucine popolari), che un’organizzazione che opera in senso generico (sempre nell’ambito della recente alluvione) a sostegno dei soggetti più deboli (Caritas diocesana)", viene spiegato.

"L’iniziativa va inquadrata - riferisce il presidente Pier Domenico Ricci - nelle più ampie attività di solidarietà che l’Ordine ed i commercialisti iscritti hanno intrapreso a favore delle popolazioni colpite come, ad esempio, l’assistenza gratuita, fornita volontariamente da una ventina di commercialisti (unitamente ad altri professionisti facenti parte degli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti e Geometri) ai cittadini forlivesi presso i locali del Comune, nella compilazione delle richieste di rimborso danni. Altre iniziative a sostegno diretto degli iscritti all’Ordine colpiti dall’alluvione sono in corso in collaborazione col Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che ha aperto un’apposita sottoscrizione".