Alluvione, l'associazione Genitori Benedetto Croce in aiuto degli studenti che hanno perso tutto

Un pomeriggio di inizio estate. Sole, musica, stand allestiti con pizza, hamburger, hot dog, bibite e gelati, ma anche gazebo con giochi di ogni tipo. Questa è la cornice della festa di fine anno della scuola media Benedetto Croce di Forlì, organizzata dall'Associazione Genitori, presieduta da Giovanni Marinelli. Sì è svolta sabato pomeriggio nei giardini della scuola e ha avuto una grande adesione di studenti e genitori. Le terze classi hanno ricevuto l'attestato ed una foto ricordo li ha immortalati nei loro più grandi sorrisi pronti per la nuova avventura delle scuole superiori. Il ricavato della festa e quello ottenuto dalla vendita degli annuari e delle foto di classe, andrà per l'acquisto di buoni libro ad alcuni ragazzi delle terze medie della scuola Benedetto Croce dell'Istituto Comprensivo 6 Forlì e della scuola media "G. Mercuriale" dell'Istituto Comprensivo 5 Forlì, come aiuto alle famiglie che hanno perso tutto durante l'alluvione del maggio scorso. L'associazione genitori "ringrazia di cuore tutti i genitori che hanno contribuito a questo nobile gesto".