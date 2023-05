Alluvione, l'Ausl Romagna attiva un servizio di supporto psicologico

L’Ausl Romagna ha attivato un servizio di supporto psicologico per le persone vittime di alluvione. Gli psicologi garantiranno la loro presenza presso i diversi centri di accoglienza dei vari ambiti. A partire da sabato verrà inoltre messo a disposizione dei

cittadini che vorranno usufruirne un numero di cellulare per ogni ambito della Romagna. Per Forlì -Cesena si può contattare il 331/7487610. Il cellulare sarà attivo sette giorni su sette, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 20. Il servizio sarà completamente gratuito.