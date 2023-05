Alluvione, l'impegno della Protezione Civile di Forlimpopoli: "Tanti aiuti dalle aziende"

Impegno attivo nell'emergenza alluvione per l'associazione di volontariato Protezione Civile di Forlimpopoli "Valerio Grassi", schierando uomini, mezzi e attrezzature per aiutare i suoi concittadini alluvionati. "Da sempre mettiamo in campo la nostra voglia di aiutare il prossimo e oggi più che mai considerando la catastrofe che ci ha colpiti così duramente - viene illustrato dal vicepresidente Giuseppe Libretti -. L'Associazione al completo si sta impegnando quotidianamente: chi al Coordinamento Provinciale chi nella sede di via Corallo 415, a Forlimpopoli. Nella nostra sede operativa ci occupiamo sia della manutenzione delle attrezzature pronte a partire ed operare nelle zone più colpite sia della raccolta di beni di prima necessità".

"Questa nostra iniziativa sta avendo un successo straordinario e mostra la grande solidarietà della popolazione verso i più sfortunati - continua Libretti -. Oltre che dai nostri concittadini, riceviamo aiuti da aziende, associazioni e gruppi come la Vecchio Stile Virtus Bologna la quale si è adoperata nella raccolta e consegna di grande quantità di materiale. Una parte di questo materiale è già stato consegnato con i nostri automezzi alle comunità di Modigliana e Dovadola che provvederanno allo smistamento presso le famiglie isolate dalle frane".

"Nel corso degli anni grazie alle nostre iniziative siamo riusciti ad acquistare attrezzature per poter agire con grande tempismo - aggiunge -. Dal 16 maggio i nostri 3 automezzi sono impegnati senza sosta per l'aspirazione di liquidi con le 3 pompe idrauliche a scoppio e le 2 idropulitrici per la pulizia di piazzali e strade. Inoltre per questa particolare emergenza abbiamo investito per l'acquisto di 2 generatori di corrente. Di nostra iniziativa abbiamo anche preso contatti con la ditta "Autospurgo Dm Servizi Ecologici di Venezia" che sabato con il proprio mezzo sta operando gratuitamente per il Coordinamento Provinciale nelle zone in cui il fango sta creando grossi disagi. Infine abbiamo attivato un canale di raccolta fondi per chi volesse aiutare coloro che sono stati colpiti da questa terribile inondazione tramite il seguente IBAN: IT63O0854267790000000323054. Siamo a disposizione dei cittadini e ci scusiamo in anticipo se non riusciamo a soddisfare tutte le vostre richieste, ma noi ci siamo. Ci trovate al 349 6520702: risponderà il Giuseppe Libretti".