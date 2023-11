Alluvione, la palestra della scuola di Roncadello è ancora inagibile: "Intervento rimasto indietro, presto il ripristino"

Si ripercuotono ancora ora gli effetti dell'alluvione dello scorso maggio sulla scuola elementare di Roncadello, dal momento che a tutt’oggi non è stato ripristinato il pavimento della palestra della Scuola Primaria “Decio Raggi” di Roncadello, resa inagibile dall'acqua e dal fango. "Considerato che - attualmente risulta ancora impraticabile il suo utilizzo e pertanto non utilizzabile per l’attività di educazione fisica - fino a quando la stagione lo ha permesso i bambini svolgevano tale attività all’esterno - sono stati fatti sopralluoghi dai tecnici dell'Amministrazione comunale, ma non è stata data un’indicazione puntuale e tempestiva relativamente al suo ripristino", rileva un question time proposto dal Pd nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio.

A rispondere è stato l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani che ha riconosciuto: "E' vero che ci sono state difficoltà e l'intervento pur essendo relativamente semplice è rimasto indietro. Con la variazione di bilancio di oggi ci sono 200mila euro in più per la manutenzione dei plessi sportivi, faremo partire i lavori di ripristino della palestra al più presto".