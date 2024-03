Alluvione, la ricostruzione a Modigliana: rilevamenti coi droni sulle frane

In questi giorni sono state svolte sul territorio di Modigliana attività di sorvolo con droni per rilievi aerofotogrammetrici del territorio. L'attività è stata eseguita da parte di una azienda incaricata dalla Sogesid spa, società incaricata nell'ambito delle attività di ricostruzione del territorio, definite in accordo tra il Comune di Modigliana e la struttura del Commissario per la ricostruzione. "La rilevazione ad alta definizione permetterà di individuare le soluzioni operative più opportune per la progettazione degli interventi", spiega il sindaco Jader Dardi. Alla Sogesid, società partecipata dallo Stato, saranno affidati i lavori per 11 cantieri per un importo di oltre 86 milioni di euro dei 108 assegnati per la ricostruzione del territorio di Modigliana.

Altre risorse verranno gestite direttamente dall'ufficio tecnico comunale ed assegnate ad enti coi quali si stanno definendo gli atti necessari per l'affidamento dei lavori. Fra i cantieri assegnati alla Sogesid anche l'appalto per la ricostruzione del ponte di Ca'Stronchino per il quale il comune si è fatto carico della redazione del progetto, affidato allo studio Enser. Un intervento che rientra nelle priorità per la ricostruzione del territorio per mettere in sicurezza i collegamenti da e verso Modigliana. Il costo per la realizzazione di circa 2,4 milioni di euro sarà finanziato da 1,2 milioni di euro derivanti dai contributi per la ricostruzione e dal 1,2 milioni di euro ricevuti dalle donazioni raccolti in favore della ricostruzione del ponte.