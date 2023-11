Alluvione, la solidarietà dei Lions: oltre 1300 libri per la ripartenza della biblioteca dei Romiti

Donati oltre 1.300 libri per la nuova biblioteca dei Romiti, essendo andata completamente distrutta la vecchia sede durante l’alluvione del 16-17 maggio. L’iniziativa, promossa dai Lions Club Forlì Valle del Bidente e Lions Club Costigliole d’Asti, è il segno tangibile della vicinanza alla popolazione di questo quartiere così duramente colpito. Il Lions Club Costigliole d’Asti ha donato più di 1.300 volumi, raccolti tra i soci, gli enti e le associazioni del proprio Territorio e messo a disposizione euro 500 per l’acquisto di scaffalature per la nuova struttura.

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha messo a disposizione euro 500 per l’acquisto di scaffalature, rimandando la raccolta di libri alla prossima primavera per evitare problemi di stivaggio negli attuali ridotti locali a disposizione del Quartiere. Alla cerimonia hanno partecipato per Costigliole d’Asti il sindaco Cavallero Enrico Alessandro e l’Assessore Giuseppe Fiore, mentre per Forlì hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Marco Catalano, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo numero 5 Daniela Bandini e il presidente del Quartiere Stefano Valmori.

Cavallero e Zattini nei loro interventi hanno ripercorso quanto è successo a maggio e l’importanza di iniziative come questa a sostegno delle zone colpite dall’alluvione. Valmori, nel suo intervento, ha ringraziato i presidenti dei due Lions Club Mario Narciso e Giovanni Battista Furno, sottolineando l’importanza del loro gesto che dando un concreto segnale di un prossimo ritorno alla normalità rassicura sul futuro.

Il presidente del Lions Club di Costigliole d’Asti, Mario Narciso, nel suo intervento, ha ricordato che la loro zona fu oggetto di una alluvione nel 1994 e che ben comprendono le conseguenze di questi eventi e l’importanza della vicinanza concreta alle popolazioni colpite. Il presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente Giovanni Battista Furno ha ringraziato gli amici di Costigliole d’Asti per la loro generosità, che già avevano dimostrato con donazioni a favore dell’Istituto Comprensivo n. 5, e per la loro disponibilità e solidarietà che non deve essere data per scontata.”.