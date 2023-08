Alluvione, la visita di Figliuolo a Modigliana. Dardi: “Dobbiamo guardare alla ricostruzione”

Il Commissario per la Ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dalla vice presidente della Regione, Irene Priolo ha fatto tappa giovedì pomeriggio a Modigliana e Tredozio. “Siamo partiti da Dovadola, dove è iniziata la visita del Generale - esordisce il sindaco Jader Dardi -. Dopo avere percorso la strada del Trebbio, ci siamo fermati sulla frana di via Casa delle Suore, dove è stato realizzato un bypass provvisorio. Prima di raggiungere il municipio, abbiamo fatto una sosta sul ponte di Ca'Stronchino per un sopralluogo su una area simbolo del nostro territorio per il ponte franato sotto la spinta dell'alluvione e da dove si vede bene la "riva della Pappona" e la condizione della strada provinciale faentina, che si percorre a senso alternato”.

Argomenta Dardi: “Ripristinare quel tratto di strada è prioritario ed essenziale per dare sicurezza e futuro alla economia ed alla Comunità di Modigliana e della vallata del Tramazzo. Così come è essenziale intervenire al più presto per rimettere in sicurezza il territorio che ha una viabilità fragile, in conseguenza dei gravissimi danni causati dalle frane. La struttura del Commissario ha predisposto gli atti per il riconoscimento dei lavori in somma urgenza affidati dai comuni, ci permette di proseguire nei lavori, ma dobbiamo guardare alla ricostruzione e non solo agli interventi di emergenza”.

“Nei prossimi giorni il Commissario procederà nella definizione delle procedure per la raccolta dei danni a cittadini e imprese, molto importante, in questo, il lavoro di dettaglio sui danni al territorio predisposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ed illustrato nel corso dell'incontro”, conclude Dardi.