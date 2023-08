Lavori per l'alluvione, in attesa delle coperture la Provincia anticipa 4,6 milioni col congelamento delle rate dei mutui

Circa 4,6 milioni di euro di spese di somma urgenza da parte della Provincia di Forlì-Cesena, spesi per ripristinare collegamenti viari, saranno sostenuti tramite la sospensione anche per la Provincia del pagamento delle rate dei muti Cassa Depositi e Prestiti in scadenza nel 2023, come previsto dai Decreti Alluvioni, in attesa che la struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo copra stabilmente il costo. E' uno dei provvedimenti presi dal Consiglio provinciale, da cui arriva un voto unanime sul bilancio. Il Consiglio provinciale ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e ha ratificato la terza variazione al Bilancio di previsione 2023-2025.

“Con questa manovra di bilancio (variazione, equilibri e riconoscimento dei debiti fuori bilancio) abbiamo fatto la scelta di anticipare i pagamenti degli interventi eseguiti in somma urgenza sulle frane per andare incontro alle imprese che sul nostro territorio hanno lavorato accanto ai tecnici provinciali senza sosta per ripristinare un minimo di viabilità, in attesa che la struttura commissariale ci rimborsi ciò che abbiamo speso - commenta il Presidente della Provincia Enzo Lattuca –. Ma allo stesso tempo la macchina provinciale non si può fermare, le cose devono andare avanti con gli interventi ordinari di tutti i giorni, per questo abbiamo deciso di rimpinguare i capitoli di bilancio per le manutenzioni delle strade e delle scuole. Una manovra complessiva di quasi sei milioni di euro, che è un grande sacrificio per il bilancio della Provincia ed è stata votata all’unanimità da tutti i consiglieri provinciali, anche quelli di centro destra”.

Nella stessa manovra di bilancio, infatti, si è deciso di stanziare 950.000 euro per pronti interventi delle strade e lo sfalcio dell’erba da utilizzare prima dell’autunno e 405.000 euro per la manutenzione delle scuole in previsione dell’inizio dell’anno scolastico.