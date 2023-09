Alluvione, le "Note di gratitudine" del pianoforte di Frida Bollani Magoni per ringraziare volontari e donatori

"Note di gratitudine". E' il titolo della serata, ospitata domenica sera nella cornice del Festival del Buon Vivere, pensata come momento di ringraziamento a tutti i volontari e i donatori che hanno messo impegno e risorse nell’emergenza alluvione. All’apertura dell’evento, dopo la visione un video che ha ricordato a tutti i drammatici giorni dell’alluvione, si sono ascoltate alcune testimonianze significative: Carmelo Cardella, incaricato alla Protezione Civile per conto di Agesci - Zona di Forlì che raccontato il suo ruolo durante tutta l’emergenza, Rosa Maria Genovese e Gianluca Tetto che, come studenti hanno dato il loro contributo nell’immediato, ed infine Giovanni Aluisio che insieme alla sua famiglia è stato colpito in prima persona.

Successivamente Filippo Monari, direttore della Caritas ha presentato il progetto “#Forlinsieme”, la campagna di raccolta fondi lanciata dalla Caritas di Forlì-Bertinoro per fronteggiare i disagi provocati dall’alluvione che, insieme ad Azione Cattolica, Agesci e Compagnia delle opere, ha raccolto più di 200mila euro.

Questa parte è poi proseguita con i saluti del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, di Monica Fantini e del Vescovo Livio Corazza che ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito economicamente e soprattutto chi è stato vicino nella preghiera per dare forza a tutte le persone coinvolte. La serata si è poi conclusa con il concerto al pianoforte di Frida Bollani Magoni che ha saputo raccontare a con musica e parole in maniera magistrale tutta la gratitudine per chi ha aiutato.

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, guidato quest'anno da Giovanni Battista Furno, ha svolto un service contribuendo alla realizzazione del concerto. Il Club ha contribuito altresì alla conferenza di lunedì alle ore 10 "Il coraggio delle donne", incontro per le scuole con due donne resistenti, Benedetta Tobagi (autrice del libro “La resistenza delle donne”) e la musicista Frida Bollani Magoni, in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.