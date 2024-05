Alluvione, "le pale che spalavano era tutte uguali": la Consulta Laica contraria alla messa in Piazza Saffi

Il programma commemorativo che ricorda l'alluvione del 2023 prevede anche una funzione religiosa in Piazza Saffi, che sarà officiata dal vescovo Livio Corazza. Per la Consulta Laica Forlivese, "il ruolo delle Istituzioni pubbliche è di rappresentare tutte le cittadine e tutti i cittadini nelle loro diversità religiose e le tante e tanti che non professano alcuna religione. Quei giorni così tragici hanno cambiato la vita a tante cittadine e cittadini e hanno fatto nascere una grande solidarietà che ha coinvolto moltissimi giovani, donne, uomini, appartenenti a diverse comunità etniche e religiose; sono stati la forza che per giorni ha spalato e portato soccorso. Nel rispetto assoluto di ogni credente e non credente, la Consulta Laica Forlivese ritiene non corrispondente al ruolo istituzionale del sindaco la scelta di inserire un rito religioso negli eventi istituzionali. Le pale che spalavano erano tutte uguali, le alluvionate e gli alluvionati sono tutte e tutti uguali, così come le cittadine e i cittadini forlivesi". Il documento è sottoscritto anche da Anpi, Arci, Cgil, Associazione VoceDonna, Associazione Mazziniana, Associazione Luca Coscioni, Associazione Un Secco No, Movimento Federalista Europeo, Udi, Istituto Paride Baccarini e Uaar.