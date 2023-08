Alluvione, le richieste di Bonaccini: "Sbloccare subito oltre un miliardo di euro di risorse"

"Sbloccare subito oltre un miliardo di euro di risorse" per l'emergenza alluvione. A chiederle è il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dopo il Patto per il lavoro e per il clima riunitosi giovedì mattina in Regione alla presenza del commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, Francesco Paolo Figliuolo. "Benissimo che ci siano risorse per la parte pubblica, per pagare tutti gli interventi effettuati di somma urgenza e per quelli che dovranno partire - ha esordito Bonaccini -. Ma abbiamo chiesto due attenzioni: la prima quella di assicurare al territorio e cittadini che tutti i danni subìti dalle infrastrutture idrauliche e che tutti i detriti che delimitano i deflussi delle acque vengano realizzati entro l'inverno. C'è quindi la necessità di completare i cantieri e non di aprirli. Per questo è necessario che le risorse siano immediatamente messe a disposizione al fine di evitare che un evento ordinario possa produrre danni straordinari in un territorio così ferito. Per realizzare questa mole di lavori è indispensabile un tempestivo e forte irrobustimento delle strutture tecniche".

"L'altra parola chiave è certezza - ha rimarcato il presidente della Regione -. C'è il problema delle risorse, per questo tengo a chiedere al governo di sbloccare subito oltre un miliardo di euro di risorse non spese". Ma non è l'unica richiesta di Bonaccini: "Sappiamo che non si può avere tutto e subito, ma insieme al miliardo di euro da sbloccare chiediamo al governo di utilizzare quella norma che chiamano "Credito d'imposta", come funzionò per il terremoto, con le banche che garantiscono le risorse che servono per ristrutturare o acquistare ciò che è stato perso, con lo Stato poi a riaccreditare gli istituti di credito delle somme dovute. E' un sistema che ha funzionato benissimo e che ha dato certezze. Ci attendiamo risposte chiare dal governo". Bonaccini al tempo stesso ha ribadito "l'ottima collaborazione" con la struttura commissariale e "stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di affinare norme e procedure, ognuno per la propria parte".