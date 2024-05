In arrivo il rimborso dei mobili alluvionati, Bignami: "Probabilmente sarà forfettario". Bonaccini: "Aspettiamo i fatti"

Il Governo sblocca i beni mobili: un anno dopo, gli alluvionati della Romagna potranno ottenere i risarcimenti per gli elettrodomestici e i mobili di casa distrutti dalla furia dell'acqua. "Abbiamo trovato le coperture, il provvedimento andrà la prossima settimana in Consiglio dei ministri", fa sapere il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami parlando con l'agenzia Dire. "Avevamo detto che l'avremmo fatto e ora ci siamo", dice Bignami, arrivando ieri sera al cinema Modernissimo di Bologna per la prima del documentario "Ho visto il finimondo. Il racconto dell'alluvione" prodotto dal Qn, presente anche il commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo oltre al presidente della Regione Stefano Bonaccini.

"Probabilmente - spiega ancora il viceministro di Fratelli d'Italia - sarà stabilita una quota forfettaria per vano, con una quota maggiore per la cucina". Molto complicato, infatti, stabilire il valore preciso del mobilio e degli elettrodomestici perduti nella catastrofe del maggio 2023. Bignami, a proposito di un argomento che ha suscitato parecchie proteste e polemiche, ricorda che i beni mobili non furono risarciti in occasione del sisma del 2012 in Emilia. E se quella situazione fu differente "lo raccontino a quelli che hanno perso tutto per il terremoto". Più in generale, ora il problema secondo Bignami è che "tanti Comuni non stanno spendendo per la ricostruzione. Lamentano la mancanza di personale, ma noi avevamo chiesto di utilizzare il personale impiegato per il sisma. Ma ci è stato risposto che non c'è disponibilità". Infine una stoccata allo stesso Bonaccini: mentre il Governo continua ad essere presente e i risultati arrivano, "altri mollano e vanno in Europa".

"Meglio tardi che mai", replica Stefano Bonaccini accogliendo l'ok del Governo al risarcimento dei beni mobili. D'altra parte "se ti si allaga la casa, il garage, il cortile - osserva Bonaccini in un post pubblicato stamane sui social - ad essere danneggiati irrimediabilmente sono elettrodomestici, arredi, mobilio, auto e motocicli. Dunque, devono essere rimborsati". Bonaccini sottolinea anche che "lo chiediamo da un anno esatto. Ma ne abbiamo già sentite troppe e viste troppo poche - aggiunge - in tutto questo tempo".

Quindi "aspettiamo i fatti. Anche perché, per fare un esempio, la legge prevede da ormai cinque mesi il credito d'imposta per i rimborsi, ma come sanno tutti i romagnoli quell'istituto non è ancora attivo, né sappiamo quando lo sarà". Così come, "per fare un altro esempio", scrive ancora il presidente regionale, "risale al gennaio scorso l'accordo di destinare 1,2 miliardi del Pnrr alla ricostruzione della Romagna ma, anche qui, dopo molti mesi, non è ancora arrivato un solo euro". Insomma, conclude Bonaccini, "suggerirei al Governo di contenere le parole e accelerare coi fatti. Dopo un anno servirebbe più umiltà e meno arroganza". (Dire)