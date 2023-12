Alluvione, maxi donazione di vernice da 30mila euro: partite le consegne ad oltre 300 famiglie

Continuano le iniziative solidale per gli alluvionati di Forlì. Sono partite giovedì mattina, al centro di distribuzione in via Punta di Ferro 2 alla Fiera di Forlì, le consegne nominative di 1.440 bidoni di vernice da 20 litri ciascuno a oltre 300 nuclei familiari alluvionati non ricompresi nella donazione di ottobre. Ogni famiglia è stata preventivamente contatta dagli operatori di Top Service per il ritiro del materiale verniciante per interni ed esterno donato questa volta dal Sermig – Servizio Missionario Giovani di Torino. Alla simbolica cerimonia di consegna delle vernici presso i padiglioni fieristici erano presenti l’assessora Barbara Rossi, Alessandro Olivero, Simone Pagliarani e Andrea Altini del Serming oltre a Andrea Sansovini di Top Service.

“Siamo grati al Serming di Torino per questa preziosa donazione che arriva da lontano e ci riempie il cuore - le parole di Rossi -. Al di là dell’indiscusso valore economico, pari ad oltre 30mila euro, e dell’utilità del materiale, il gesto del Serming ci ha permesso di soddisfare le tante richieste dei cittadini alluvionati che erano rimasti esclusi dalla donazione di ottobre, con la quale siamo riusciti a soddisfare 306 nuclei familiari colpiti dall’alluvione. In pratica ne rimanevano altrettanti in sospeso, che gli operatori di Top Service hanno provveduto a contattare nei giorni scorsi per il ritiro di quattri bidoni ciascuno".