Meloni e Von der Leyen a Forlì, il salone comunale per alcune ore epicentro delle istituzioni: l'accordo e la conferenza stampa

E' stata confermata la presenza, mercoledì, della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in Italia, a Forlì, dove incontrerà anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Lo ha annunciato oggi, lunedì, il portavoce della Commissione Eric Mamer nel corso del punto stampa quotidiano dell'esecutivo comunitario.

A quanto pare sarà una “toccata e fuga”. Meloni e Von der Leyen si incontreranno in municipio, in Salone Comunale, per parlare dei fondi europei da destinare alla ricostruzione. Saranno presenti, come esponenti del governo, anche il ministro per gli Affari europei e per l'attuazione del Pnrr Raffaele Fitto e il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. Non sono previste altre tappe. I due vertici delle istituzioni italiane ed europee saranno poi a disposizione per delle dichiarazioni congiunte ai media alle 13.30 di mercoledì.

La premier Meloni arriverà da Bologna, dove in mattinata incontrerà in Regione il presidente della Regione Stefano Bonaccini per discutere dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. Poi appuntamento a Forlì, dove verranno raggiunti da Von der Leyen che questa settimana avrà come appuntamenti fuori Bruxelles il Forum di Davos, il parlamento europeo di Strasburgo e appunto Forlì.

Dall'Europa sarebbero in ballo circa un miliardo di euro. Il governo italiano il 24 luglio aveva fatto domanda di sostegno dal Fondo europeo di solidarietà, mentre già a novembre la Commissione europea aveva dato un un anticipo all'Italia pari a 94,7 milioni di euro dallo stesso fondo, che è finanziato con 500 milioni di euro l'anno.