Alluvione, mobilitazione della Cgil: "A Roma per chiedere al Governo gli aiuti promessi alla Romagna"

Martedì 26 settembre la Cgil manifesterà a Roma "per chiedere al governo le risorse necessarie alla ricostruzione post alluvione, per famiglie, aziende e per la messa in sicurezza del territorio". "Accogliamo l’appello del segretario generale Cgil regionale Massimo Bussandri che insieme alla Cgil Emilia-Romagna ha indetto la manifestazione", afferma la segreteria della Cgil Forlì-Cesena, Maria Giorgini.

"Ogni giorno di ritardo comporta un aggravamento della situazione nelle zone colpite in termini di mancata ripartenza delle attività produttive, impossibilità per i cittadini di rientrare nelle proprie case, strade e infrastrutture ancora dissestate dopo più di tre mesi dall’evento - aveva affermato il segretario Bussandri -. Il comportamento del governo è inaccettabile".

"Noi il 26 saremo a Roma e ben vengano altre manifestazioni e iniziative territoriali che mirano a puntare i riflettori sul dramma che si sta ancora consumando in quelle zone - continua Giorgini -. Come Cgil Forlì Cesena saremo al fianco delle famiglie alluvionate in questa mobilitazione per chiedere i ristori al 100% promessi dall’attuale Governo. Dobbiamo andare a Roma per dare un segnale all’esecutivo che dopo 4 mesi dall’alluvione non ha ancora stanziato le risorse necessarie per la ripartenza, a livello nazionale non possiamo far diminuire l’attenzione su questa emergenza; perché stanno rimandando l’invio degli aiuti?".

"Sono arrivate richieste di mobilitazione sul territorio e non ci sottrarremo ai passi da compiere per chiedere risorse per la ripartenza. Fin dalle prime ore dopo il disastro che ha colpito la Romagna e in particolare Forlì, insieme a numerose realtà e associazione del territorio, abbiamo cercato soluzioni e risposte per le persone che hanno perso tutto la sera del 16 maggio", conclude la segreteria generale della Cgil di Forlì-Cesena. I pullman per la manifestazione “Promesse nel fango” del 26 settembre partiranno anche dalla nostra provincia. Partenza alle 5 da Forlì, parcheggio della Fiera e alle 5.20 partenza da Cesena Ippodromo. Per informazioni e prenotazioni: 0543 453767.