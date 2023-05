Appello da un epicentro del disastro, Modigliana: "Senza strade, supermercati vuoti, acqua presa dove possibile"

Modigliana è uno degli epicentri dell'alluvione, uno dei comuni appenninici più martoriati. Qui non ci sono più strade di collegamento, quel poco che arriva, da giorni giunge solo tramite gli elicotteri delle forze dell'ordine. Non parliamo di una remota frazione isolata, ma di un comune di fondovalle di oltre quattromila abitanti.

La testimonianza accorata arriva da Francesca Ture, che gestisce la pagina Instagram “Romagna da Scoprire”, che a sua volta ha ricevuto diverse segnalazioni dalla località: “Arrivano decine di segnalazioni di residenti disperati. Il paese è praticamente inaccessibile via terra e la popolazione sua esaurendo le risorse. Non c'era acqua potabile (non dappertutto, almeno), sono arrivati rifornimenti via elicottero dalla Regione, ma sono insufficienti. Le persone fino a ieri riempivano taniche d'acqua non potabile da uno scolo che sgorga acqua piovana”. L'acqua è stata poi ripristinata, come la corrente elettrica.

Difficoltà anche per l'approvvigionamento di medicine: “I medicinali dovrebbero arrivare, ma non è chiaro se e in che quantità il paese ne disponga, al momento. I supermercati vuoti, banche non funzionanti e persone prive di soldi”. Difficili anche le comunicazioni via telefono: “C'è assenza di copertura telefonica e scarsissima rete internet. La popolazione si sente abbandonate e teme che non si stia insistendo a sufficienza sulla condizione del paese. In diversi mi hanno chiesto di diffondere questo appello”.

Via elicottero il paese è stato intanto dotato di un medico e di un infermiere dell'esercito, per le eventuali urgenze. Sempre via elicottero sono giunte bottiglie di acqua confezionata, così da garantire la massima sicurezza possibile almeno per l'acqua da bere. Viene segnalato che l'unica pompa di benzina eroga il carburante solo ai mezzi di soccorso e della protezione civile.