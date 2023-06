Modigliana rompe l'isolamento: si parte con la messa in sicurezza della "Riva della Pappona" sulla provinciale

Lunedì verrà consegnato all'azienda incaricata il cantiere sulla "Riva della Pappona" per l'esecuzione dei lavori necessari a migliorare le condizioni di sicurezza del tratto della strada provinciale faentina, ad un chilometro da Modigliana. “Lavori importanti e necessari, affidati dalla Provincia di Forlì-Cesena che saranno eseguiti senza prevedere l'interruzione del transito sul tratto di strada interessato, se non che per lo stretto necessario”, afferma il sindaco Jader Dardi.

Anche giovedì sono proseguiti i lavori sulle strade comunali e provinciali del territorio. “Ho chiesto informazioni sulla Provinciale Bicocca di Ravenna, che ha un solo cedimento, su cui sta intervenendo la Provincia di Ravenna e per noi rappresenterebbe la apertura di un altro accesso in grado di unire l'abitato di Modigliana con Brisighella”, informa il primo cittadino.

In Comune si è svolto un incontro importante coi geologi della Agenzia Regionale di Protezione Civile per definire le procedure di controllo e monitoraggio dei danni arrecati dalle frane nel territorio e sulla rete della viabilità comunale. “Abbiamo chiesto inoltre alla Soprintendenza una verifica urgente sulla situazione della Roccaccia a seguito dei dilavamenti che hanno interessato tutto il territorio - rendiconto il sindaco -. Una verifica necessaria per un monumento simbolo della nostra comunità”.