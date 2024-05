Rita, la protagonista della statua srotola uno striscione: "Orgogliosa, ma prima le persone e poi le apparenze"

La statua dedicata alle vittime del fango è stata contestata da più parti negli ultimi giorni, ma chi ha preso uno striscione e l'ha srotolato davanti all'opera d'arte appena inaugurata è stato un gruppo di ragazzi tra cui Rita, 17 anni, una dei due soggetti della statua stessa, assieme alla sorella Linda, 19 anni che studia e lavora a Venezia, non presente giovedì pomeriggio ma che ha sposato anche lei la causa dello striscione. Nello striscione non sono stati riportati messaggi di polemica politica, ma una scritta “Prima le persone”.

A spiegare il gesto è la stessa Rita: “Ci fa piacere, ma poteva essere gestita diversamente. L'alluvione ha toccato personalmente anche a noi e la nostra strada è ancora a pezzi. Si poteva mettere da parte le apparenze per mandare un altro messaggio, cioè che è vengono prima le persone, poi il ricordo e la politica”. La ragazza ritratta, ha spiegato infine di aver saputo a opera compiuta di essere diventata il simbolo degli angeli del fango. Ma non lo contesta.

“Siamo felici dell'iniziativa e che Linda e Rita siano le protagoniste, sono molto orgogliose di aver prestato la loro immagine alla solidarietà dei giovani e del volontariato. Hanno insegnato che i giovani hanno tantissimo da dare. Però sposiamo anche gli argomenti di chi dice che non era il momento più adatto. Chi contesta ha il suo sacrosanto diritto di farlo. Per cui Linda e Rita volevano esprimere solidarietà e vicinanza a chi ha ancora bisogno di tanto aiuto, al di là di statue e commemorazioni”, spiega la madre, anche per scansare ogni strumentalizzazione politica. “Sono la rappresentazione perfetta della gioventù di Forlì e della Romagna. Hanno tanto da dire, oggi e negli anni a venire”, conclude.