Alluvione, ripuliti 130 km di fogne e 140 km di fossi. L'assessore: "E non è vero che manca la mappa, sono tutti censiti"

“La rete fognaria di Forlì, sia per fogne nere, che quelle miste e quelle bianche è censita a Forlì. Si fa presto a cadere nei discorsi da bar, ma la realtà è in poche città la rete è cartografata come qui”: a sostenerlo è Giorgio Miccoli, responsabile per la provincia di Forlì-Cesena di Hera per le reti idriche e le fognature. E gli fa eco anche Donata Ravaglioli, responsabile di Dedalo, che ha in appalto il servizio per il Comune di Forlì: “Anche dei fossi c'è una mappatura completa, strada per strada, con lunghezza e sezione di ogni fosso. Anche per i pozzetti c'è un catasto”.

Insomma, è sentire le loro parole sarebbe un falso mito, a lungo circolato in questi mesi dopo l'alluvione, che a Forlì non esiste la “mappa delle fogne”. Invece la rete sotterranea della città è “tutta mappata e censita, dal comune e da Hera”, ribadisce l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta. Che annuncia che fin dallo scorso dicembre, prima cioè dell'alluvione, sono stati commissionati da Hera “studi che vengono effettuati con la collaborazione di professionisti ed università, per poi mettere in campo al più presto progettazioni per il rinnovo delle reti, a partire dagli isolati e dai quartieri più esposti”. Reti che non vengono considerate più adeguate, ma su cui per motivi di costi è realistico “intervenire nei punti più critici”, aggiunge Miccoli. Quello a cui si lavora è una “modellazione idraulica delle reti, uno strumento che si usa in ingegneria”. Questo studio dovrà quindi dare le priorità degli interventi futuri.

E se il Comune di Forlì ha più volte ribadito che le fognature sono state pulite, anche più volte in certi casi, come confermato da video-ispezioni, con ingenti costi, ora sono gli enti che hanno operato sul terreno a spiegare analiticamente cosa è stato fatto. Per il solo Comune di Forlì il costo ammonta a più di 4 milioni di euro, "che andremo a ripianare con una delibera di bilancio nel prossimo Consiglio comunale", aggiunge l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani. A questi si aggiungono i 7 milioni di euro spesi in urgenza da Alea per le rimozione dei rifiuti alluvionati, mentre Hera si limita a stimare, solo per il Comune di Forlì, 1,5 milioni di euro spesi per i soli autospurghi, senza considerare i ripristini delle reti, che sono state parecchie centinaia.

Gli interventi di Hera

Nel periodo di massimo impegno hanno operato fino a 40 autospurghi al giorno, di cui 25 messi in campo mediamente da Hera. Di questi 25, circa 10 sono stati forniti quotidianamente a Protezione Civile e Vigili del Fuoco, mentre i restanti 15 sono stati gestiti direttamente dal personale di Hera. La flotta di mezzi utilizzati era costituita, oltre che dai fornitori abituali, anche da aziende provenienti da varie parti d’Italia: dalla Puglia al Friuli Venezia Giulia.

“L’attività di espurgo è stata ripetuta più volte, contestualmente alla prosecuzione degli interventi su strade e abitazioni, che inevitabilmente continuavano a riversare fango nel reticolo fognante”, dice Miccoli. Le ore di lavoro complessive degli autospurghi ammontano a circa 10.000 (di cui circa 6.800 effettuate con mezzi di Hera). Inoltre sono state eseguite fino a 400 ore di videoispezioni (di cui circa 220 svolte da Hera).

Secondo quanto riporta la multiutility complessivamente sono stati canalizzati e ispezionati 130 km di fognature (di cui 85 km puliti da mezzi Hera) e oltre 5.000 tra pozzetti, griglie, caditoie e bocche di lupo (di cui circa 4.000 da Hera). A seguito dell’alluvione sono rimaste danneggiati reti, pozzetti e sistemi di raccolta delle acque meteoriche su cui sono stati eseguiti circa 220 interventi di riparazione con scavo o sostituzione di elementi (di cui circa 70 da Hera). Infine Hera è intervenuta su circa una decina di impianti primari di sollevamento danneggiati dall’alluvione riparando o sostituendo impianti, quadri elettrici e apparecchiature di sollevamento e automazione.

Gli interventi di Dedalo

Per quanto riguarda i fossi delle zone alluvionate, quindi nei quartieri San Benedetto, Villanova, Villafranca, Branzolino, San Martino in Villafranca e anche Borgo Sisa, Carpinello, Pieve Quinta e Casemurate, la società che opera in appalto per il Comune, Dedalo, ha risagomato e pulito circa 140 km di fossi. “In alcuni punti il fango sovrastava la riva del fosso stesso, ad esempio a Villanova, ed è stato necessario l’utilizzo di moltissimo tempo per procedere anche solo pochi metri. Le operazioni sono state tutt’altro che facili ed ottenere la risagomatura del fosso è stato in alcuni casi estremamente complicato”, aggiunge Ravaglioli.

Sono stati ripuliti anche i punti tombinati, che spesso nel forese danno gli accessi alle proprietà private o permettono aree di sosta lungo la strada. “Anche qui abbiamo pulito e stiamo continuando a pulire, perché si tratta comunque di un lavoro oneroso, circa 10 mm di tombinature sempre nelle zone alluvionate. Non siamo ancora riusciti a terminare tali interventi e proprio in questi giorni si sta eseguendo l’importante operazione, in assistenza ad Alea, che consiste nel raccogliere tutti i rifiuti e di conseguenza stiamo cercando di caricare sugli automezzi quel che rimane del fango che a tutt’oggi esce ancora dalle proprietà. Sarà un lavoro che durerà ancora qualche mese perché il fango è davvero tanto”, continua la referente di Dedalo.

La società ha tuttora due squadre che operano con bobcat, autocarri ed escavatori che caricano terra sugli autocarri che le portano nelle zone di conferimento autorizzate. Si aggiungono quotidianamente 1 o 2 camion autospurghi. Un altro intervento in corso è la pulizia dei pozzetti delle relative griglie e caditoie, delle bocche di lupo su tutte le zone alluvionate, con un ripasso di Villafranca e Villanova, per poi passare a Cava, Romiti e San Benedetto, la parte di Schiavonia che è stata soggetta all’alluvione fino alle zone sulla Cervese, per dare una certezza sul fatto che non scappi nemmeno un pozzetto. Da inizio alluvione, stima Dedalo, circa 15.000 pozzetti sono stati e saranno puliti per i prossimi 3-4 mesi.