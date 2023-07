Alluvione, nuovi aiuti per le famiglie dei Romiti: dall'associazione Aurora fondi per l'acquisto di libri scolastici

Il presidente dell'Associazione Aurora, Alessandro Torroni, assieme a una rappresentanza del Consiglio direttivo del Circolo, formata da Maria Rita Zanca e da Simona Palo, si è recato nel quartiere Romiti per consegnare una somma di denaro raccolta dal sodalizio da lui presieduto. La donazione è destinata a favore delle famiglie che maggiormente si trovano in difficoltà economiche a causa della recente alluvione dello scorso maggio.

I dirigenti di Aurora (associazione sorta due anni e mezzo fa dalle ceneri dello storico Circolo della Scranna, nel Palazzo Albicini di Corso Garibaldi) hanno incontrato il parroco dei Romiti, don Loriano Valzania, la responsabile dell'Associazione Genitori della Scuola Media Mercuriali e il signor Alessandro Zamboni, referente dell' oratorio, a cui hanno consegnato due assegni di 350 euro ciascuno (frutto di una delibera del Consiglio, che ha stanziato 500 euro, e di una donazione di 200 euro di alcuni soci).

Tale contributo, che fa ben capire come Aurora non sia unicamente impegnata nell'ambito culturale, ma sia attenta anche a quello sociale, sarà versato a due cartolerie, la Block Notes e la Cartoleria Vasumini, che rilasceranno buoni per l'acquisto di libri scolastici a favore, come già sottolineato, di coloro che necessitano di un maggiore aiuto, individuati dalla parrocchia dei Romiti.