Alluvione, nuovi trattamenti adulticidi contro le zanzare: ecco le zone interessate

Proseguono i programmati trattamenti adulticidi contro le zanzare. Nella nottata tra domenica e lunedì, dalle 23 alle 5, saranno interessate le zone di via Locchi (e strade adiacenti) e quartiere Romiti (fino alla via dei Molini e dei Tribuni); il quartiere Cava fino a via Arno e via Rio Becca (rotonda dei fiori) e Tangenziale; il quartiere Villanova dalla rotonda dei fiori quindi viale Bologna, via Zignola fino a sottopasso, via Rio Cozzi, via Rio Voltre e lottizzazione (vie Aria, Acqua, Terra) via Ghibellina tratto iniziale; e il quartiere San Benedetto dalla rotonda di via Gorizia e San Michele fino alla Lughese (fine delle abitazioni) compresa la nuova lottizzazione fino alla tangenziale, via Lunga fino al circolo tennis compreso area artigianale di via Schio, via Pelacano (e strade laterali) e via Isonzo. È importante adottare le seguenti precauzioni tenere in casa gli animali durante il trattamento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati; evitare di lasciare biancheria ad asciugare all'esterno; ed evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri orti e giardini per almeno 3 giorni e assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.