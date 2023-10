Alluvione, partita la progettazione per il recupero dell’area verde di via Sapinia

L’alluvione di maggio non ha risparmiato le aree verdi di molti quartieri. Ai Romiti, una delle “vittime” della rottura del Montone è stato il parco giochi di via Sapinia, intitolato alla memoria di Padre Ernesto Balducci. Punto di riferimento e cuore pulsante dell’attività dell’intero quartiere, l’area è stata invasa dalla furia dell’acqua e ricoperta da strati di fango e detriti.

Questa mattina, alla presenza di alcuni tecnici comunali dell’unità progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, si è svolto un sopralluogo con il coordinatore del comitato di quartiere, Stefano Valmori, per gettare le basi di una progettazione condivisa che tenga conto delle richieste dei residenti e dell’importante donazione effettuata dalla Cgil.

“In questa prima fase inizieremo a rimuovere le piastrelle rotte e pericolanti – dichiara l’assessore Giuseppe Petetta. Contestualmente, è partita la progettazione per il rifacimento di tutto il parco, compromesso a causa dell’alluvione. Siamo consapevoli che quest’area è sempre stata un punto di riferimento per le famiglie della zona e che c’è grande attesa per il suo recupero. Ecco perché i nostri tecnici, con il contributo del comitato di quartiere, si sono messi subito al lavoro. Ringrazio ancora una volta Stefano Valmori, coordinatore dei Romiti, che questa mattina era presente con i nostri tecnici per fare il punto della situazione e intraprendere un percorso condiviso che faccia bene all’intera comunità.”