Dal fango alla mangiatoia, pale e cariole dell’alluvione si trasformano in un presepe. “Un segno di memoria e di rinascita”

Lo ha chiamato “Rinascere”. Ci sono due cariole che, una accanto all’altra, vanno a comporre la capanna. Ci sono le pale, quelle da neve, utilizzate per rimuovere l’acqua e il fango. E poi ci sono un’idropulitrice, il tubo di gomma usato per lavar via la melma che fa da mangiatoia, l’interno di una damigiana - quel poco che si è salvato della cantina - che raffigura la Natività. Gesù Bambino è un barattolo vuoto, ben conservato. È un presepe senza dubbio inusuale quanto aderente alla realtà, drammatica e scolpita nella mente di chi l’ha vissuta, quello che si può osservare percorrendo via Val Lagarina, nel quartiere di San Benedetto, uno dei più flagellati dall’alluvione del 16 maggio.

A idearlo e a comporlo di fronte alla propria abitazione è stata Alessandra Barduzzi, maestra elementare, che quella notte di maggio ha vissuto in prima persona, lei e la sua famiglia, la furia dell’acqua e ancora vive una paura che non l’abbandona.

“Ho pensato che tutta la sofferenza vissuta in quei momenti terribili potesse dare vita a qualcosa di diverso che avesse il sapore della speranza - dice - soprattutto nel periodo natalizio in cui riviviamo la nascita di Gesù, augurandoci che anche per noi ci possa essere una rinascita”.

Quella notte di maggio la furia del fiume invade per più di un metro il piano terra della sua abitazione, in cui vive con il marito e con i figli Francesco e Lorenzo di 28 e 22 anni, e travolge tutto ciò che incontra. “La nostra fortuna è stata abitare al primo piano - racconta - ma tutto ciò che avevamo in cantina e in giardino è andato perduto”. Ovvero: quattro auto, elettrodomestici, mobili, libri di scuola e i ricordi di una vita. Difficile fare una quantificazione economica dei danni.

“Noi apparteniamo a quel gruppo di persone che hanno avuto ‘solo’ le pertinenze danneggiate e non l’abitazione principale - spiega - quindi non abbiamo avuto alcun rimborso e solo adesso possiamo provare a fare domanda sulla piattaforma Sfinge”. Quello che resta, è il senso di perdita misto alla paura. “Quando dalla finestra ho visto il fiume arrivare con la sua forza incontenibile non credevo ai miei occhi - racconta Alessandra -, mai avrei creduto potesse accadere e mi sono chiesta: come ne usciamo? Quello che non dimenticherò è l’odore della melma e dell’acqua stagnante che per giorni, settimane, si respirava ovunque”.

E così, per non dimenticare e allo stesso tempo per riaccendere la speranza, Alessandra ha deciso di dare luce al suo presepe che ogni pomeriggio alle 17 illumina la strada del quartiere. Una piccola luce nel buio.

“Non sono ancora andata in piazza Saffi a vedere le luminarie e penso sia giusto che la città festeggi il Natale - dice - ma credo che una maggiore sobrietà sarebbe stata più consona, dopo tutto quello che è successo. Sarebbe stato ingiusto chiedere lo spegnimento di tutto a causa dell’alluvione, io per prima sono una fan delle luci, ma mi sarei aspettata una maggiore attenzione nei confronti di quello che ha vissuto e che ancora per molto tempo vivrà buona parte della città. Un po’ più di empatia sarebbe stata apprezzata”.