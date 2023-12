Alluvione, prorogato al 30 marzo il termine per presentare la domanda di saldo del Cis

Prorogato al 30 marzo il termine per presentare la domanda di saldo del Cis in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata allagata a seguito dei fenomeni alluvionali di maggio. E' quanto prevede l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 1.045. La domanda di saldo (modulo B1) deve sempre essere presentata come rendicontazione delle spese sostenute (anche se non superano i 3mila euro). Qualora le spese sostenute siano inferiori ai 3mila euro ricevuti con l'acconto, è necessario restituire la parte non rendicontata. Solo a seguito della rendicontazione verrà comunicato l'eventuale ammontare della cifra da restituire nel conto corrente dedicato.