Alluvione, proseguono i lavori alla palestra di Roncadello: “Presto sarà restituita ai bimbi”

“La palestra della scuola primaria di Roncadello verrà presto ripristinata. Tra un mese sarà riconsegnata fruibile per i bambini”. Lo annuncia il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini. “La violenza dell'alluvione non ha risparmiato il forese, colpendo anche la palestra della scuola primaria di Roncadello, oltre a quella di Villafranca (già oggetto di ripristino da parte dell'amministrazione comunale) - prosegue -. L'impegno dell'amministrazione è stato immediato e i lavori di rifacimento della pavimentazione partiranno a brevissimo e in un mese circa la palestra verrà riconsegnata nella sua migliore condizione”. Conclude Costantini: “Restituire ai bambini la palestra della scuola primaria ''Decio Raggi'', purtroppo resa inagibile da acqua e fango, è stata una priorità e finalmente a breve gli alunni potranno tornare ad utilizzarla”.