Alluvione, striscione di protesta. Borgo Sisa ha paura: "Mancano pezzi di argine e nessuna pulizia del fiume"

Con un cartellone esposto sul ponte ciclo-pedonale sul Ronco i cittadini di Borgo Sisa, frazione divisa dal confine tra comune di Forlì e Comune di Ravenna, sollecitano un intervento di ricostruzione dell'argine e di pulizia del fiume in seguito all'alluvione dello scorso maggio. "I cittadini non vogliono più vivere nella paura", spiega una residente. Per i residenti "si parla di costruzione dell'argine e non di ripristino perché in alcuni tratti manca proprio, gli stessi tratti che poi hanno causato dell’inondazione delle case di Borgo Sisa, alcune delle quali hanno avuto acqua fino a 1,60 metri, a causa anche del Canale Emiliano Romagnolo", viene spiegato.

Essendo una frazione divisa a metà fra i due comuni di Ravenna e di Forlì, i cittadini avevano già lanciato l’allarme lo scorso agosto in occasione di un incontro avvenuto il 9 agosto proprio nel piccolo paese, fra i due sindaci De Pascale di Ravenna e Zattini di Forli, il presidente del Consorzio di Bonifica Steven Francia, il tecnico della protezione civile che segue il Ronco Tabellini ed il presidente del Cer Nicola Dal Monte. È seguito poi un incontro avvenuto in data 11 settembre per mostrare sul posto tutte le criticità del territorio, "esponendo più volte che l’argine dovesse essere costruito dove mancava (tutto il tratto sotto Forlì per almeno 1,5 km) e in alcuni punti sotto Ravenna, dove attualmente sono state posizionate delle transenne, ma soprattutto andava effettuata una pulizia intensiva del fiume che è pieno di arbusti, sterpaglia, erbaccia", scrivono i contestatori.

Però, concludono, "da allora solo promesse e nessun intervento, l’unico intervento vicino a Borgo Sisa di pulizia è avvenuto sul Ronco da Ravenna fino a Coccolia per poi fermarsi al ponte del Molino Spadoni, non si è continuato a pulire il fiume fino a Borgo Sisa che è rimasta nel dimenticatoio. I rappresentanti dei cittadini hanno inviato questo dicembre delle lettere ai Comuni chiedendo informazioni e quali interventi fossero in programma ma soprattutto le tempistiche, sono in attesa più che di risposte scritte, risposte concrete vedendo finalmente mezzi in azione a difendere le nostre case da possibili", viene riportato in una nota.