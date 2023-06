L’ex campo nomadi diventa un nuovo punto di raccolta e conferimento fanghi alluvionati

Venerdì a Durazzanino, in via Ravegnana presso l’ex campo nomadi, apre un nuovo punto di raccolta e conferimento di fanghi provenienti da aree alluvionate. I cittadini potranno recarsi con mezzi propri o attraverso proprie ditte incaricate per scaricare esclusivamente fanghi provenienti da aree alluvionate privi di rifiuti. In fase di scarico, verranno chieste mediante apposita autocertificazione la provenienza e la natura dei fanghi.

Il sito, aperto tutti giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, è gestito e presieduto da Alea. Il Comune di Forlì, per agevolare i cittadini nelle operazioni di ripristino delle proprie abitazioni e aree cortilizie, continuerà a rimuovere i fanghi già presenti in strada o sui marciapiedi. Per info: 800.68.98.98 dal lunedì al venerdì 8.30-18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00.