Un bell'esempio di solidarietà: macellaio di Piacenza raccoglie fondi per un condominio alluvionato

Alla fine l'assegno è arrivato: 2500 euro raccolti dalla macelleria di Claudio Callegari di Piacenza e donati al condominio di via Tossignano 2 al quartiere Cava di Forlì. Un bell'esempio di solidarietà. Nicola Buccioli che abita al quartiere Cava e per hobby fa l'allenatore di atletica leggera, anche a distanza, ha un cliente di Piacenza molto sensibile e attento a ciò che è accaduto in Romagna. Il macellaio aveva espresso la volontà di aiutare chi aveva avuto problemi causati dall'alluvione e così Nicola Buccioli ha pensato di metterlo in contatto con l'amministratore del condominio per capire se fosse possibile fare una donazione all'intero palazzo, danneggiato nella zona della centrale termica e delle cantine. E così è stato. La macelleria di Piacenza ha raccolto 2500 euro tra i suoi clienti, soldi che ora sono andati al condominio allagato. E la consegna è avvenuta personalmente impreziosita da un'autentica stretta di mano che, spesso, vale di più di tante parole.