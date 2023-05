Alluvione, rafforzato nelle "zone rosse" il coordinamento tra squadre di mezzi e volontari

In queste ore numerose squadre del Servizio Nazionale di Protezione Civile dotate di mezzi pesanti stanno proseguendo l’attività di rimozione dei materiali alluvionati e il ripristino del sistema fognario. "Per consentire la massima efficacia di questa attività si rende necessaria anche una differente organizzazione del volontariato spontaneo - fa sapere il Comune di Forlì-. Per i prossimi giorni, e in particolare nel fine settimana, gli esperti della Protezione civile hanno programmato massicci interventi con grandi mezzi in singole aree. In queste zone, individuate di volta in volta col progredire dei lavori, sarà consentito l’accesso solo al personale autorizzato. Ciò per ragioni di sicurezza dei cittadini e degli operatori, e anche per massimizzare l’efficienza dei mezzi pesanti".

"Risulta quindi necessario che il numero di volontari sia adeguato alle necessità dei lavori da compiere che riguarderanno in prevalenza la rimozione manuale dei materiali alluvionati e monitoraggio - continua il Comune -. Pertanto si invitano tutti i volontari a iscriversi sul sito www.volontarisos.it. Nel caso di raggiungimento della quota prevista per ogni singola Zona è opportuno non presentarsi in loco in modo da facilitare il lavoro dei mezzi pesanti. La situazione è in continua evoluzione. Per tenersi aggiornati consultare il sito www.comune.forli.fc.it