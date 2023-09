Alluvione, riapre il centro di distribuzione al Palafiera: si aggiunge al punto del Foro Boario

Lunedì 4 settembre riapre il centro di distribuzione al Palafiera per gli alluvionati che necessitano di materiale igienico, coperte e asciugamani, tovaglie, giocattoli e prodotti per l’infanzia, stivali e attrezzi da lavoro. "Oltre a quello attivo al Foro Boario e gestito in collaborazione con la Croce Rossa per la distribuzione di vestiti e materiale per l’igiene domestica, da lunedì torneremo operativi tre giorni alla settimana con il centro di distruzione già allestito in passato presso il Palafiera", spiega l'assessora Barbara Rossi

"Prosegue l’azione di sostegno del Comune nei confronti delle famiglie alluvionate sul fronte dei beni di prima necessità e lunga durata - continua Rossi -. Ringrazio di cuore il servizio che gestirà il punto al Palafiera e, soprattutto, le tante aziende, associazioni e singoli cittadini che hanno donato questo prezioso materiale". Il punto di distribuzione, in via Punta di Ferro 2, resterà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso dal parcheggio del palazzo di vetro Sme. Info: 347 6127800; mail centroemergenzaalluvione@gmail.com.