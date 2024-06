Alluvione, in 60 firmano per chiedere di istituire un unico "distretto idrogeografico romagnolo"

Istituire un distretto idrogeografico romagnolo per affrontare in modo unitario la messa in sicurezza del territorio romagnolo provato dall'alluvione dell'anno scorso. Per chiedere il “Commissario dei sistemi fluviali della Romagna” si è attivato un gruppo di cittadini, coordinato da Patrizia Grementieri (candidata alle ultime elezioni nella lista di centrosinistra 'Rinnoviamo Forlì') che ha raccolto 60 firme in calce a un testo in cui si ricorda l'istituzione di enti simili in passato e si chiede di “imparare dal passato per migliorare il futuro”.

Attualmente, viene rilevato, le competenze sono frammentate su più enti: “In teoria tutti concorrono al medesimo fine di migliorare la gestione, ma è virtualmente impossibile fonderli in un quadro organico che porti a una decisione armonica unica di assetto e funzionamento. La ragione è che questa visione unitaria ancora manca del tutto e manca una metodologia coerente con esso: un'unica commissione, staccata dall'enorme area attualmente d'appartenenza, quella del bacino del Po, eletta dai sindaci, con responsabilità gestionale, con possibilità di attivare consulenze o collaborazioni con le università e con all'interno rappresentanze di cittadini, perché solo attraverso la condivisione delle decisioni fra potere e società civile si possono trovare soluzioni nell'interesse della comunità".

“Una comunità martoriata, suddivisa politicamente in tanti comuni, di diverse aree politiche, aggregati fra loro in varie unioni (della Romagna Forlivese, dei Comuni della Valle del Savio, della Romagna Faentina, della Bassa Romagna,...) o in solitaria come Forlì. Con l'aiuto dei diversi saperi e con i cittadini è necessario creare mappe di rischio su specifiche vulnerabilità, guardando al futuro, identificando diversi scenari di rischio e con previsione di come gli eventi possano impattare sulla comunità (gravità attesa e probabilità di accadimento)", continua il testo.