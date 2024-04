Alluvione un anno dopo - "Un crescendo di allerte concitate, poi messaggi di terrore dalle chat"

Sono uscita per andare al lavoro a piedi, qualche volta ci vado in bici, ma solo quando sono quasi sicura che non piova, e quel giorno il tempo era un po' incerto, anche se non pareva dovesse piovere a dirotto, era nuvoloso ma non da pioggia intensa. E' il 15 maggio e durante la mattinata arriva sul cellulare fra le tante notifiche delle chat scolastiche e del quartiere Romiti, in cui sono inserita da tempo, una circolare che avvisa la chiusura di tutte le scuole il giorno successivo causa allerta meteo rossa.

Gia' da qualche giorno si sono registrati episodi di allagamenti nele aree circostanti, qualche disastro piuttosto significativo in alcune zone di Faenza, alcuni corsi d'acqua esondati e qualche famiglia evacuata; ma pareva come tutte le cose che non ti toccano da vicino, fossero tutte questioni abbastanza isolate sotto controllo, solite comunque a ripetersi periodicamente come i garage allagati in alcune zone, cosi' in alcuni quartieri si è abituati a sentir dire che ...ma si'!..... li quando piove molto, l'acqua in cantina arriva quasi sempre, ma poi passa, tanto si sa che in alcune zone, come a Villafranca o ai Romiti o nel parcheggio dell'Argine, basta un acquazzone un po' intenso e si allaga; la gente lo sa che in quando piove è meglio non parcheggiarci perche' spesso si rischia di trovarci le macchine a mollo.

E va beh! Sono gia' diversi giorni che ci sono vari allagamenti nel Ravennate e in alcuni Quartieri, oramai sanno che succede cosi', quindi cosa dovra' mai succedere domani per chiudere tutte le scuole? Oggi nemmeno piove, al massimo pare che pioviggini. Effettivamente il giorno 15 non pareva certo una giornata che dovesse precedere la fine del mondo, anche se pochi giorni prima portando mio figlio a lezione di karate', poco dopo il Ponte di Schiavonia, il Montone era particolarmente pieno e con l'acqua sporchissima, gonfio quasi fino al ponte ed il camminatorio lungo l'argine sepolto di acqua, ma gia' in alcune occasioni l'avevo visto cosi' in periodi di piogge intense.

Tant'è che con l'arrivo di questa circolare di chiusura delle scuole, scrivo al babbo dei bimbi che di solito li accompagna lui a scuola e contesto l'ennesima scusa per tenere chiuse le scuole con conseguente necessita' di doversi tenere i figli a casa e rimandare i suoi impegni presi per la mattinata e in caso di necessita' avrei dovuto organizzarmi per stare a casa io. Il 15 maggio trascorre con condizioni climatiche variabili, poca pioggia, almeno a Forli', e anche qualche sprazzo di sole.

Forli' 16 maggio. Mi rialzo il 16 con il nulla osta in famiglia per andare al lavoro senza problemi, babbo e figli stanno a casa e mi viene chiesto ironicamente se ho intenzione di andarci con la canoa dato che a differenza del giorno prima, la pioggia era gia' piutosto intensa e con ampie pozzanghere in cortile e per strada. Pioggia battente e persistente per tutta la mattina e gia' sulla chat del Quartiere Romiti cominciavano a comparire vari messaggi sia sulla crescita dell'allerta per allagamenti in alcune zone (gia' alla scuola Pio Squadrani alcune aule erano state evacuate qualche giorno prima per infiltrazioni di acqua dal pavimento), sia preoccupazioni varie da parte di cittadini che avevano sentito dire che la piena dei vari fiumi poteva essere preoccupante per i quartieri nei pressi degli argini...poi la protezione civile emanava continuamente le allerte di non spostarsi se non per necessita' e non andare vicino a fiumi perche' essendo molto pieni poteva esservi pericolo di finirci travolti.

Intanto si fa l'ora di pranzo e sotto la pioggia sempre molto intensa e senza tregua, mi riavvio al ritorno dal lavoro ed attraverso il centro di Forli' sotto il diluvio, per fortuna non in bici, altrimenti mi inzuppavo ancora di piu', come gia' in altre occasioni mi era capitato. Non era certo la prima volta che andavo e tornavo dal lavoro sotto la pioggia diluviana e mi ritrovavo parte dei vestiti e scarpe inzuppati, quindi anche sta volta, appena rientrata a casa mi son tolta scarpe e vestiti per rimettermi cose asciutte.

Al pomeriggio comincia il martellamento in chat di allerta inondazioni raccomandando assolutamente di non spostarsi da casa, di rimanere dove si è e di andare ai piani alti..... vengono girate sempre sulla chat del quartiere Romiti le comunicazioni della protezione civile che ripete di non spostarsi da dove si e', anche la voce della mia sindacalista che divulga un messaggio che non ricordo se della protezione civile o di quale altro Ente (intanto incominciava a montarmi l'ansia e a riaffiorare l'incubo dell'alluvione vissuta l'estate di quando avevo 12 anni in Val Vigezzo nell'Ossola), questo mesaggio allarmava sulla disastrosa piena che avrebbe avuto il Fiume Montone circa verso le 19.00; era prevista la confluenza di piu' fiumi in uno, creando una devastante mole d'acqua che quasi sicuramente avrebbe rotto qualche argine ed allagato le aree circostanti.

Non ho notato reazioni particolari da parte del miei familiari perche' a differenza di me non avevano reminiscenze passate di alluvioni vissute in prima persona, anzi erano piuttosto stupiti dell'ansia che cominciavo ad esprimere io, loro vivevano tutto con distacco come se questo allarme non toccasse nemmeno la nostra citta'.

Non sto a raccontare come ando' l'alluvione dell'Ossola ma posso fare presente che il maneggio in cui andavamo a giocare da bambine era alto circa un metro e dopo l'alluvione era diventato 10 centimetri, ai tempi ci salvammo per varie coincidenze miracolose, ad una certa ora avremmo dovuto essere in un punto dove la strada crollo' e moririorno tutti (per noi ci fu l'intercessione di qualche divinita' e li' non ci arrivammo); siamo comunque rimasti bloccati in altri punti piu' a valle ma anche li' per fortuna, ce la siamo cavata.

Riaffiorandomi quell'incubo e leggendo continuamente notizie in chat di peggioramento della situazione sia a Forli' che anche in altre zone, dove gia' le piene avevano fatto evacuare vari Quartieri e gia' migliaia di famiglie si trovavano fuori casa, preoccupata indosso gli anfibi che usavo quando lavoravo in Polizia locale ed invito anche i bambini a mettersi scarpe anti pioggia.

Usciamo in cortile per vedere come è la situazione ed un co-condomino del piano di sopra mi invita a spostare la macchina, magari meglio metterla dalla zona piscina che è un po' piu' lontano, a lasciarla li' l'acqua potrebbe a breve arrivare tipo fiume e travolgere le auto (anche gli altri abitanti della zona erano piuttosto tesi e preoccupati, parlottavano di dove spostare le auto, stazionavano a bordo della strada con sguardi persi e farfugliando frasi sul cosa fare e dove andare). La piogggia continua, gli allarmi in chat sempre piu' frequenti e con i bambini provo a portare l'auto nel parcheggio della piscina, torniamo a piedi sotto gli ombrelli, entro in casa e cerco di capire dalle chat cosa sta succedendo.

Arriva anche un messaggio del sindaco che dice che sono previsti allagamenti che interessano tutta la citta', sta succedendo peggio di quanto era previsto, e si raccomanda di andare ai piani alti (non ce l'ho un piano alto io, abito al primo piano rialzato, in caso di catarstrofe andro' ai piani sopra e preghero' di darmi aiuto, cosa devo fare? Dove posso andare?).

Il messaggio del coordinatore di Quartiere che con voce concitata chiede la presenza di volontari al centro di raccolta del palazzetto dei Romiti, che nel frattempo era stato individuato per ospitare gli evacuati dalle case alagate; il suo allarme prosegue e ordina perentoriamente con tono acuto e concitato "gli abitanti di via Locchi, via Nervesa, via Martiri delle Foibe lascino immediatamente le case e vadano al centro di raccolta allestito al Palazzetto dei romiti". Mesaggio ripetuto piu' volte e con tono sempre piu' urlato e sicuramente anche lui molto spaventato (chi si aspettava a Forli' una ecatombe come i giorni succesivi è stata definita?);

e prosegue "Abbiamo bisogno di volontari qui al Palazzetto, ci servono volontari, ci serve aiuto, venite ad aiutare!"

Non ricordo se la piena enorme del fiume Montone prevista per le 19.00 circa fosse gia' in atto o ancora dovesse arrivare, comunque gia' le acque erano uscite e stavano allagando le vie che dovevano essere immediatamente abbandonate. Il disastro era trasmesso in diretta anche da abitanti di altre vie, una signora scriveva che tutta l'acqua andava in via Fontana di Riatti e gia' era arrivata al secondo piano di alcune case. Arivavano richieste di aiuto dalla via Isonzo, dal Quartiere San Benedetto, un'altra signora di via Monte San Gabriele comunica che l'acqua le sta entrando anche al piano alto quindi si accingono ad andare sul tetto, intanto che la luce è saltata, e la batteria del cellulare si sta scaricando.

Anche a casa mia la luce cominciava a saltare e ad intermitenza caricavo il cellulare, intanto che sulla chart della scuola di mio figlio chiedevo rassicurazioni e sostegno morale, domandavo in continuazione se fossimo stati costretti a scappare da casa se da loro ci fosse stato posto per ospitarci provvisoriamente per quella notte (da qualcuno era ancora tutto okey ma fino a quando?).

Cominciano a comparire anche messaggi di terrore su un'altra chat di cui faccio parte ed è un gruppo che raduna soci e simpatizzanti di un' associazione di rievocazione storica con sede in via Lunga a Forli' (altro quartiere alluvionato che ha visto impegnati parte di questi soci e amici di soci, nelle operazioni di ripristino della palestra, della sede, e del recupro dei libri antichi che uno ad uno, almeno quelli che si sono riusciti a recuperare dopo l'alluvione, sono stati ripuliti dal fango e alla meno peggio asciugati, riassemblati, ricomposti).

Un messaggio di questi ragazzi, di cui alcuni sono di Faenza, addirittura mandava in video appena registrato, di una casa che letteralmente stava finendo sepolta dall' cqua, sporgeva solo la cima del tetto, poi arriva un vocale in cui si prevedeva il finimondo verso le 3 di notte, disastro in tutta la regione a causa dello straripamento di quasi tutti i fiumi, ed il mare che non era in grado di ricevere acqua, quindi l'acqua andava dovunque come impazzita ed incontrollata, ripetevano che sarebbe successo il finimondo.

Non vedevo l'ora che arrivasse mattina, saltava continuamente la luce, pioggia sempre torrenziale, elicotteri, allarmi che suonavano, ho dormito seduta sul divano vestita e con gli anfibi, e pregando...anche la notte dopo, nonostante il peggio, almeno nella mia zona pareva passato ,anche se con allarme altissimo , ma proprio grazie al parco urbano che ha contenuto le acque diventando un enorme lago, l'acqua da noi non è arrivata, ma sempre con il rischio che da un momento all'altro la situazione degenerasse.... quanta gente si definiva fortunata e poco dopo è dovuta evacuare...anch'io attendevo terrorizzata qualche altoparlante che mi ordinasse di andare via di corsa da casa. Intanto i bambini erano a dormire e pregavo, se fosse successo il peggio, di riuscire a portarmeli via in pigiama, perche' solo io ero rimasta vestita e seduta sul divano tutta la notte. Guardavo fuori dalla finestra e pioveva, e passavano gli elicotteri, sembrava la guerra, per come me la posso immaginare, e la signora Alessandra che abita in una casa indipendente di fronte a me, era sempre li' alla finestra che guardava preoccupata, anche lei si e' fatta la notte sveglia per la paura.

Si fa giorno e sono ancora fortunatamente non allagata, il Quartiere pare asciutto, non riesco ad andare a lavorare perche' sono esausta, intanto la luce torna, anche se un po' intermittente e in tv mostrano tutti i disastri, immagini inverosimili, quartieri irriconoscibili, in un giorno si sono trasformati in paesaggi da fine del mondo.

Non mi sono mai sentita di aver ricambiato con la giusta moneta questo miracolo di esserne uscita illesa per la seconda volta, mi sono resa utile con le mie umili disponibilita' sia di tempo sia di risorse materiali. Ho fatto offerte, che spero siano arrivate a chi servissero veramente, ho portato qualche volta la spesa per i centri di raccolta, ho regalato delle lenzuola, perche' tanto nell'armadio ne avevo troppe...ma solo a raccontare rivivo il terrore anche immaginando come possano sentirsi le vittime, chi ha perso la casa e chi ci è annegato dentro, chi non sara' mai come prima e chi ancora deve farsi ospitare da qualche parente in un angolo di casa e sentendosi di troppo, ma ancora non ha modo di fare altrimenti.....a chi avrebbe avuto il potere di contenere i disastri e limitare i danni al minimo e non l'ha fatto, del resto chi ha il potere non puo' preoccuparsi di chi non ce l'ha....ancora mi chiedo come si possa sperare che gente ambiziosa che dedica la sua vita alla scalata al potere possa essere altruista, gia' il fatto di ambire al potere esclude automaticamente l'altruismo... chi si è rialzato è solo grazie al volontariato e a chi ci ha messo il cuore.... se la Romagna ha "tenuto botta" è per lo spirito di tanti di voler donare e volerci essere gratuitamente.... una cosa positiva che si è vista con l'alluvione è la rivelazione della bellezza dell'anima di tante persone, ma l'incubo per me rimane, sia quello del 16 maggio a Forli', che quello di quando avevo 12 anni nelle valli dell'Ossola in Val Vigezzo.

Paola Dellarole 57 anni, dipendente pubblico

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it