Alluvione un anno dopo - "Salvata mia cognata, ma per la mia collega Adriana non c'è stato nulla da fare. L'ho chiamata tutta la notte"

Ricordo esattamente quel giorno. Abito ai Romiti, la zona più devastata e precisamente di fronte al fiume , era tutto il giorno che monitoravamo la situazione di esso e quando ci inviarono i messaggi per l'allerta Rossa abbiamo deciso di far salire i miei suoceri al piano di sopra e l'abbiamo detto anche a mia cognata che per scelta sua non è voluta venire. Quel maledetto giorno abbiamo deciso di portare via le macchine, perché ripeto abitando di fronte all'argine del fiume eravamo quasi certi che l acqua arrivasse , e le abbiamo portate al parcheggio dell'Aldi e siamo venuti a casa a piedi.

Poi con i vari messaggi di amici hanno detto che si era rotto l'argine dietro al Mc Donalds' e che l'acqua stava arrivando dentro al quartiere dei Romiti, io e mio figlio siamo andati a vedere la situazione delle macchine e in quel momento stava arrivando l'acqua anche all 'Aldi e con prontezza abbiamo deciso di spostarle verso la Cava all'anfiteatro dopo di ché siamo tornati a piedi. Nel frattempo mio marito aveva preso il camper perché avevano bisogno al palazzetto per aiutare gli sfollati, dopo 10 minuti che eravamo arrivati e mio marito stava arrivando a casa con il camper ci chiamò lui stesso a dirci che stava arrivando un fiume d'acqua dalla nostra via Padulli.. lui scappò con il camper nella tangenziale... abbiamo aperto le finestre non credevamo ai nostri occhi e pensavo solo 10 minuti prima ero per strada che stavo rientrando che fine avremmo fatto. Abbiamo chiamato la mia cognata per venire di sopra ma non rispondeva dopo tante chiamate rispose e disse che voleva stare li perché tanto l acqua non era tanta e voleva stare lì con la sua cagnolina ma dopo 10 minuti c'era già un metro d acqua.

Volevamo salvarla, ma mio figlio come andava a mollo l'acqua era talmente fredda che ti paralizzava e la corrente era talmente forte che ti portava via, non sapevamo come fare e l'acqua saliva ulteriormente e abbiamo chiamato i soccorsi. Ma c'era talmente tanta gente da salvare che non sapevano come fare, e che prima o poi sarebbero venuti ... penso che quella notte il Signore ci ha protetto. Il mio marito era in tangenziale e ha fermato i soccorsi dicendo che c'era sua sorella da salvare e questi eroi si sono tirati giù con il gommone e l'hanno salvata, penso che se non ci fosse stato mio marito là di sopra adesso la mia cognata non ci sarebbe più. Poi voglio raccontarvi anche della mia collega di lavoro Adriana che insieme al suo marito sono rimasti intrappolati nella loro abitazione ed ora non ci sono più... l ho chiamata tante volte quella notte per sentire se era tutto ok e se era riuscita a scappare, ma non mi rispondeva poi il giorno dopo la brutta notizia che non ce l' ha fatta a salvarsi .. il racconto dei vicini è straziante, l'hanno sentita urlare e battevano con dei bastoni contro il soffitto ma loro non sapevano come fare.

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it