Alluvione un anno dopo - "Ricordo i prof che avevano mobilitato alcuni studenti in squadre, divisi in zone"

I ricordi, come tali vengono immagazzinati all’interno del nostro corpo e persistono col passare del tempo, belli o brutti che siano. Scattiamo foto quasi tutti i giorni, spesso neanche senza pensarci, foto che rimangono a volte semplicemente nella galleria del telefono, senza essere più riviste, nemmeno una volta. Ci sono frammenti di vita che però oltre che dalla fotocamera vengono salvati in modo indelebile nella nostra mente e basta poco per farli riaffiorare.

Oggi quindi, a quasi un anno dalla terribile alluvione è arrivato il momento di ripercorrere e ricordare alcuni dei tanti momenti drammatici che ha colpito molte città, tra cui Forlì quella in cui vivo. Mi ricordo di una città “asciutta” che necessitava di acqua, ma non così tanta, specialmente tutta in una volta sola. Ricordo delle varie allerte diramate per le condizioni meteorologiche avverse che si stavano per abbattere sulle città, ero spesso al telefono, verificavo gli aggiornamenti e mi dicevo: no, così grave non può essere la situazione, non potrà avverarsi uno scenario così catastrofico.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Passavano le ore pioveva già da molto tempo, durante la prima notte i fiumi continuavano ad ingrossarsi, a rompere gli argini attorno e pian piano a straripare. Ad uno ad uno toccò a tutti i fiumi, stavano invadendo la città come un nemico, d’altronde l’acqua in quanto liquida non trovava niente che la fermasse. Gli spostamenti vennero fin da subito limitati, un po' come il periodo del Covid, le scuole chiusero e molte attività sommerse dall’acqua e fango. Non solo però, ci furono tantissime case completamente colme di un miscuglio d’acqua e fango, l’acqua arrivò ai primi piani, il fango invece inghiottì le auto, tutti gli oggetti nelle cantine e ai piani bassi, ricoprì tutte le strade, il prato e i marciapiedi. Mi accorsi subito di una cosa, dopo l’alluvione, il fango rese subito tutte le cose che aveva ricoperto del medesimo colore, era sempre lo stesso, un marroncino grigiognolo che aveva reso triste e monotona la città, proprio come gli animi delle persone che avevano perso praticamente tutto.

Come altri, avevo iniziato, rendendomi partecipe ad aiutare il maggior numero di persone possibili, ricordo che alcuni prof avevano creato un “piano d’azione” che prevedeva la mobilitazione in squadra di alcuni studenti divisi in zone. Ricordo i viaggi con il prof in macchina per spostarci, con i miei amici, ma soprattutto ricordo il fango che ad ogni sollevamento “dipingeva” i vestiti, gli stivali in gomma e la corsa all’acquisto proprio come per il lievito durante la pandemia e il fango che induriva nei vestiti e non bastava un lavaggio per eliminarlo. E altro ancora come la fatica fatta solamente per sollevare o spostare qualche quantità di fango ormai indurito, il rumore incessante delle pale che grattava contro l’asfalto, i canti di Romagna Mia per alleggerire i momenti difficili, le persone disperate, intente a recuperare qualcosa che ancora avesse un senso tenere, la disperazione negli occhi di chi già aveva poco e da quel momento lì si era ritrovato senza il nulla.

Una mattina, il 20 maggio, come se non bastasse, aveva ricominciato a piovere, la difficoltà nel trovare gli indirizzi di chi chiedeva aiuto aumentava e i gruppi chat dei volontari che segnalavano le zone più in difficoltà era sempre più affollato di ragazzi, i così detti chi "burdèl del paciùg". Ricordo i vari aggiornamenti, la notte più terribile che tolse la vita anche a delle persone oltre che la corrente elettrica in gran parte della città, il sindaco scrisse: è la fine del mondo, è davvero una tragedia. L’alluvione così ha interessato anche il mondo scolastico rivoluzionando il modo di svolgere la maturità, eliminando gli scritti e lasciando solo l’orale, ancora una volta una cosa simile accaduta durante la pandemia.

Probabilmente è così, ci sono eventi, che, se pur previsti con poco anticipo tendono a rimodellare in un soffio tutte le abitudini dell’essere umano, la rincorsa ad un qualcosa per migliorare la situazione, per non aggravarla per sperare solamente di tornare al più presto alla normalità. Ricordo una città che dopo tanti bei tramonti ha visto arrivare ed attraversato un periodo buio, che è entrato a far parte della sua storia. Oggi però ricordo e non dimentico e nonostante ancora le possibili difficoltà, torno ad osservare quei bei tramonti che si specchiano su di una città che è tornata a splendere con nuovi colori, grazie anche all’aiuto di tutti i volontari e soccorritori provenienti da tutta Italia. La mia cara Forlì.

ALLUVIONE, PER NON DIMENTICARE

Il 16 maggio del 2023 la Romagna si trovò nel giro di poche ore nel dramma dell'alluvione. ForlìToday raccoglie e pubblica i ricordi e le testimonianze dei lettori su quanto accadde in quei giorni. Lo scopo è di costruire e mantenere viva la memoria collettiva su quei fatti.

Se vuoi partecipare con un tuo ricordo invia:

> un testo di minimo 1.500 battute,

> è possibile inviare assieme al testo fotografie o video.

Manda via e-mail a redazione@romagnaoggi.it