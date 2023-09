Alluvione, rimborsi con le donazioni: ci sarà l'autocertificazione. Morgagni (Fo & Co): "Il sindaco faccia la sua parte"

La commissione speciale sull'alluvione ha proposto nella seduta di martedì una bozza di documento di autocertificazione nel quale vanno indicati chi è e quanti danni ha subìto. Un modulo che prevede varie opzioni: danni fino ai 5mila euro, dai 5mila ai 25mila euro, dai 25mila euro ai 50mila euro ed oltre i 50mila euro. Nel documento, che dotrà esser vagliato dalla giunta, dovrà essere inserito il reddito Irpef, oltre che specificare di aver presentato la domanda per i contributi Cas e Cis. Attacca Federico Morgagni, capogruppo di Forlì & Co: "Come purtroppo è noto, il Comune di Forlì è l’unico in tutta la Romagna a non avere ancora determinato l’impiego delle donazioni per gli alluvionati e avviato la loro assegnazione ai destinatari. Senza ragione alcuna, da due mesi a questa parte sindaco e Giunta tengono bloccate le risorse, senza convocare quel tavolo di confronto con alluvionati e parti sociali che negli altri comuni ha consentito di procedere con rapidità all’assegnazione. Di fronte a questo stallo la commissione di indagine sull’alluvione è stata costretta, andando oltre i limiti del proprio mandato, ad agire operativamente per sbloccare una situazione che penalizza coloro che sono stati alluvionati e hanno necessità di avere in tempi rapidi perlomeno le risorse delle donazioni, licenziando una bozza di modulistica che gli alluvionati potranno utilizzare per fare domanda di accesso ai fondi".

"Al termine di un lungo confronto è stata accolta la nostra proposta di eliminare dalla modulistica ogni blocco nella possibilità di accesso alle donazioni, permettendo così di fare richiesta anche a coloro che non hanno potuto presentare domanda per i contributi Cas e Cis - prosegue Morgagni -. Riteniamo inoltre importante che il modulario approvato permetta anche la raccolta di dati e informazioni sulle tipologie dei danni e le condizioni dei nuclei familiari alluvionati, di cui a tutt’oggi il Comune non dispone, essendosi sempre rifiutato di realizzare quel censimento che è la base indispensabile per definire dei criteri equi e puntuali di assegnazione dei contributi. Infine, l’accoglimento della nostra richiesta di inserire nel formulario elementi relativi alla condizione demografica e socio-economica dei nuclei familiari richiedenti (Isee) apre la strada alla possibilità di modulare la ripartizione dei fondi in maniera proporzionale sia all’entità del danno subito che alle condizioni socio-economico dei richiedenti. Come noto, comunque, la commissione può formulare proposte ma non è titolata né a svolgere la trattativa con le parti sociali e nemmeno a licenziare il bando definitivo, aspetti che invece sono di precisa competenza del sindaco. Pertanto, ciò che abbiamo preteso dal presidente della Commissione Lauro Biondi, e che lui si è impegnato a fare, è che la bozza di formulario venga trasmessa al sindaco affinché sia portata al tavolo fra Amministrazione, comitati alluvionati e parti sociali, che era e rimane l’unico soggetto titolato a prendere la decisione finale su risorse che, è sempre bene ricordarlo, spettano di diritto a coloro per i quali sono state donate".