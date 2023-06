Pompieri in azione sotto le arcate del ponte: si liberano le strutture da tronchi e detriti

Complesso intervento delle squadre Saf (Speleo Alpino Fluviali) della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, che sono intervenute sotto il ponte di Porta Schiavonia, a Forli, per la rimozione di tronchi e detriti bloccati tra la struttura e delle tubature di gas, in cima alle arcate che nelle scorse settimane sono state saturate di acqua. I Vigili del Fuoco hanno effettuato prima una ricognizione con utilizzo anche di droni per poi calarsi ed addentrarsi neille strutture sotto il ponte con l'utilizzo di corde e tecniche di derivazione speleologica. I pompieri hanno operato con motoseghe elettriche e paranchi per liberare la struttura dai detriti incastrati ,mettendo in sicurezza l'area interessata scongiurando danneggiamento alla conduttura del gas.

