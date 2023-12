Alluvione e ristori, risposte a famiglie e imprese. “Il generale Figliuolo impegnato in prima persona per la ripartenza”

“Il generale Figliuolo è in campo sin dai primi momenti dell’emergenza per dare risposte a tutti e si è impegnato in prima persona per dare, a chiunque abbia perso qualcosa, la possibilità di ripartire”. È la rassicurazione arrivata nel corso dell’incontro pubblico che si è svolto martedì pomeriggio in un Salone Comunale gremito all’orlo, organizzato dal Comune di Forlì e dalla Commissione consiliare di indagine e studio sull'emergenza alluvione, per fare il punto sulla ripartenza e per dare risposte sui meccanismi di ristoro contenuti nei provvedimenti del Commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Francesco Paolo Figliuolo.

Nel corso dell’incontro - assente il direttore operativo della struttura del commissario straordinario, il generale Domenico Ciotti - sono state prese in esame dalla nutrita task force intervenuta, i quesiti e le domande arrivate dai cittadini colpiti dall’alluvione.

A partire dalle due ordinanze, la numero 11 e 14 collegate agli eventi alluvionali di maggio e relative al riconoscimento dei contributi per i danni a carico di abitazioni private e imprese.

“Prendiamo atto delle sollecitazioni arrivate dai cittadini e dalle aziende del territorio per completare il quadro di una situazione molto complessa - ha detto il sindaco, Gian Luca Zattini -. Con questo incontro vogliamo proseguire un percorso già avviato da tempo per far sì che ci possa essere un punto di chiarezza per dare risposte concrete e risolvere prima possibile le criticità che viviamo da mesi”.

A farsi portavoce e a rassicurare sul fatto che tutte le istanze presentate verranno prese in considerazione e analizzate è stato il capogabinetto della struttura commissariale, il generale Gabriele Cosimo Garau. “Abbiamo prodotto con grande velocità due ordinanze fondamentali per rispondere alle richieste pervenute - ha detto il generale - e da quando il commissario Figliuolo è stato nominato, e successivamente i subcommissari, sono iniziate le interlocuzioni necessarie con tutte le parti coinvolte, diciotto sono quelle che abbiamo avuto con la Regione per comprendere l’entità dei danni. Nulla è stato scritto sulla pietra ma è il frutto di un condivisione generale che proseguirà”.

Nel corso dell’incontro, scandito da un fuoco di fila di richieste arrivate da privati cittadini, titolari di imprese, agricoltori e associazioni di categoria circa le modalità di presentazione delle domande di ristoro e le perizie, la struttura commissariale ha assicurato che ogni istanza verrà presa in esame e approfondita per tradurre in azioni e fatti concreti i ristori annunciati.