Alluvione, capire cosa è successo ad un anno dall'accaduto: convegno con docenti ed esperti

Ad un anno esatto dalla disastrosa alluvione che ha colpito la Romagna, dopo l’apertura della mostra presso il Palazzo Monte di Pietà delle grandi foto di Silvia Camporesi che documentano le frane a maggior impatto ambientale e le profonde modifiche che connotano il paesaggio romagnolo, è stato organizzato un convegno per analizzare l’accaduto. Il convegno è dedicato al tema del paesaggio, al come è cambiato nel tempo, al come si è formata la sua unicità e al come alluvione e frane lo abbiano ulteriormente trasformato.

Il convegno fa parte del progetto “Romagna sfigurata” vincitore del bando Strategia Fotografia 2023 della Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura , promosso dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e ideato dalla fotografa Silvia Camporesi e dall’arch. Sauro Turroni, consulente scientifico del progetto. Si tratta di un appuntamento nel quale docenti universitari, studiosi, paesaggisti, geografi, geologi e storici dell’arte analizzeranno l’accaduto e la sua impronta sul paesaggio, confrontandolo anche con i cambiamenti avvenuti nel tempo per mano dell’uomo e per gli eventi atmosferici.

Al convegno, coordinato dall'architetto Sauro Turroni, interverranno Irene Priolo, Vicepresidente Giunta Regionale Emilia-Romagna; Marco Pizziolo, geologo delServizio geologico Regione Emilia-Romagna; Matteo Berti dell'Università di Bologna; Franco Farinelli, geografo e filosofo; Mario Neve, docente dell'Università di Bologna; Carlo Iannello dell'Università degli studi di della Campania Luigi Vanvitelli; Corrado Azzollini, Soprintendente MIC di Torino; Gabriella Benini della Scuola di paesaggio Emilio Sereni; Marina Foschi, già dirigente IBC e Italia Nostra; Cesare Pomarici, ricercatore dell' Università di Bologna; Silvia Camporesi, fotografa. L’esposizione, come annunciato, vivrà una seconda tappa a settembre 2024 alla Galleria dell’Immagine a Rimini, e sarà accompagnata da un volume che conterrà, oltre alle fotografie di Silvia Camporesi, i contributi di Sauro Turroni e di Franco Farinelli, uno dei più illustri geografi italiani.