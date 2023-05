Alluvione in Romagna, treni sospesi: affollamento di viaggiatori alla stazione di Forlì

Un mercoledì di forti disagi per coloro che avevano scelto il treno come mezzo di spostamento. A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. Lungo la tratta sono in corso le verifiche dei tecnici di Rfi e forze dell'ordine. "Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio e, al momento, non ci sono previsioni di riattivazione", comunicano da Trenitalia -. E' attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo. I viaggiatori possono riprogrammare o rinunciare al viaggio".L'assistenza clienti è a cura del personale di Trenitalia a Bologna Centrale, Rimini e Ancona. Nella stazione di Bologna Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti

FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35): è cancellato

FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15): ha origine da Bologna Centrale

FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54): è cancellato tra Rimini e Bologna Centrale

FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54): è cancellato tra Rimini e Bologna Centrale

FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54): è cancellato

FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25): è cancellato tra Pesaro e Bologna Centrale

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58): è cancellato tra Bologna Centrale e Rimini

FR 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08): termina la corsa ad Ancona

FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27): è cancellato tra Bologna Centrale e Rimini

FR 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (18:55): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46): è cancellato tra Bologna Centrale e Pesaro

FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50): è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

FR 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:09): P cancellato

FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) - Lecce (23:45): ha origine da Ancona

FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22.32): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36) è cancellato

FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55) è cancellato

FR 9811 Milano Centrale (17:30) - Pescara (21:48) è cancellato

FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05) è cancellato

FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22.42) è cancellato

FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38): termina la corsa a Bologna Centrale

IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00): termina la corsa a Pescara

IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00): termina la corsa ad Ancona

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40): è cancellato

IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55): ha origine da Ancona

IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51): ha origine da Pescara

IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00): termina la corsa ad Ancona

IC 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40): termina la corsa a San Severo

IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40): è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49): è cancellato

IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): è cancellato

IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08): è cancellato

ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05): termina la corsa a Ravenna

ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25): ha origine da Rimini