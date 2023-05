Giorgia Meloni anticipa il rientro in Italia dal G7 di Hiroshima: è attesa già domani a Forlì

La premier Giorgia Meloni arriverà in visita nelle zone alluvionate della Romagna nella giornata di domani, domenica. E' quanto filtra da “rumors”. La notizia della visita non è stata ancora ufficializzata. Come è noto la presidente del Consiglio è impegnata nel G7 in Giappone e solo il viaggio di ritorno impegna circa 13 ore.

Secondo quanto filtra dagli staff che stanno preparando l'accoglienza e la logistica della visita, Giorgia Meloni dovrebbe atterrare all'aeroporto di Forlì “Ridolfi” domani, domenica, per visitare poi i territori forlivesi e ravennati colpiti dal disastro dell'alluvione.

D'altra parte, secondo quanto spiegano le stesse agenzie presenti in Giappone, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avrebbe deciso di anticipare il rientro in Italia da Hiroshima per seguire da vicino l'emergenza maltempo che ha colpito in particolare l'Emilia Romagna. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà all'Italia per la grave alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.