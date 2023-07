Alluvione, serata di ringraziamento a volontari e donatori a Meldola

Martedì 18 luglio a partire dalle ore 19.30 presso il Parco delle Fonti a Meldola, l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali invitano tutti i volontari, tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo, lavorato o fatto donazioni per aiutare chi era in difficoltà a causa dell'alluvione del maggio 2023. Il sindaco Roberto Cavallucci sottolinea che "questa serata, pensata insieme alla Protezione Civile di Meldola e alle nostre associazioni, sarà occasione per incontrarsi, per stare insieme con un momento conviviale e ringraziare a due mesi da questa terribile alluvione quanti hanno aiutato la nostra comunità. Senza l'aiuto di tanti ogni sforzo sarebbe stato vano e solo grazie al contributo di tutti siamo riusciti ad affrontare la prima fase dell'emergenza". Conferma della presenza al numero whatsapp 349.0931472 entro giovedì 13 luglio.