Appennino, il dramma paese per paese: a Modigliana serve un ponte dell'esercito. Ovunque frazioni isolate, senza luce e acqua

Frane, strade interrotte e intere frazioni con famiglie isolate e senza acqua e senza corrente elettrica e in molti casi senza collegamenti telefonici. Difficili da parte dei volontari anche gli interventi di recupero e di messa in sicurezza, cos come si moltiplicano gli appelli dei sindaci alla prudenza e a evitare spostamenti.

Modigliana

Situazione di grande criticità a Modigliana, raggiungibile solo dalla Strada Provinciale Modiglianese e accessibile solo ai mezzi di soccorso, di emergenza o ai mezzi autorizzati, con accesso presidiato, su una sola carreggiata a causa di una frana incombente e smottamenti del terreno. E’ crollato il ponte di accesso al paese in via della Chiesa. In queste ore Vigili del Fuoco e Protezione Civile, coadiuvati dai volontari arrivati dal Trentino, stanno cercando di raggiungere e mettere in sicurezza, anche con l’aiuto di elicotteri, le persone che si trovano in zone rimaste isolate. Non ci sono collegamenti telefonici e non c’è l’acqua potabile a causa della rottura dell’acquedotto e si sta cercando di portarla con mezzi nel centro abitato del paese e a Tredozio. Sono circa 200 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case e hanno trovato ospitalità a casa di parenti e amici, 51 sono state accolte nel convento delle suore della Sacra Famiglia. “Ho chiesto alla Provincia e alla Prefettura l’intervento dei pontieri perché venga ricostruito al più presto il ponte di accesso al paese - dice il sindaco Jader Dardi -. Al momento tutti i cittadini sono stati messi in sicurezza e stiamo cercando di evacuare le persone ancora isolate e di aprire il collegamento con Tredozio da Monte Busca. Una raccomandazione: chiedo ai cittadini di non muoversi per andare a vedere case o parenti e di non spostarsi in direzione di Faenza e della bassa dove la situazione è molto critica”.

Bertinoro

Il Comune di Bertinoro è raggiungibile dalle vie principali, resta una grossa criticità nella frazione di Collinello, in via Romana e in via Budrio, a causa di una grossa frana alla quale stanno lavorando i tecnici della Provincia. La frazione è raggiungibile solo passando da Fratta Terme. Altre frane si registrano tra Fratta Terme e Polenta in via delle Miniere. Restano isolate alcune case e si stanno valutando nuove evacuazioni. Al momento sono una decina i cittadini sfollati mentre altrettanti sono stati fatti rientrare nelle proprie case. Situazioni di criticità anche a San Pietro in Guardiano e a Santa Maria Nuova dove si registra un forte allagamento in queste ore in via di risoluzione. “Questa mattina mi sono recata personalmente in diverse frazioni dice la sindaca, Gessica Allegni - per assicurarmi che tutti i cittadini fossero in sicurezza”. Attivato un servizio straordinario gratuito di Alea per la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti dovuti all’alluvione. Chi ne ha bisogno può contattare il Numero Verde 800689898 lasciando il proprio nome e cognome, indirizzo e contatto telefonico attivo.

Castrocaro

“A notte fonda siamo riusciti ad attivare il generatore per ripristinare l’energia elettrica in gran parte del paese. Rimangono ancora zone prive di energia elettrica ma da giovedì inizia il lavoro dei tecnici per valutare la situazione di tutti per ripristinare i servizi alla rete”, fa sapere il sindaco di Castrocaro Francesco Billi, che ha anche invitato i cittadini a usare i social e se possibile ad andare direttamente in Municipio per segnale le criticità maggiori o usate il numero unico di emergenza del comune. “L’emergenza non è finita, dobbiamo continuare a essere vigili”. Nella notte è arrivata la colonna mobile della Protezione Civile di Bolzano che si unisce a quella del Trentino già presente, per dare un aiuto essenziale con mezzi, elicotteri, volontari e competenze. per dare aiuto essenziale.

Dovadola

Molte le persone evacuate dalle campagne di Dovadola, dove le situazioni più critiche permangono a Monte Trebbio e nella frazione di Casone che al momento è isolata e dove si trovano oltre 100 persone raggiungibili solo grazie all’utilizzo di un mezzo speciale.“Stiamo cercando di portare cibo, acqua e generi di conforto - spiega il sindaco Francesco Tassinari - cercando di mettere in sicurezza tutti il prima possibile”. Lentamente stanno tornato corrente e linee telefoniche. Al momento Dovadola è raggiungibile solo dalla Statale 67 a causa di una grossa frana alla quale si sta lavorando nella frazione di Casone.

Predappio

A Predappio sono un centinaio gli sfollati e sono in corso le operazioni di recupero, anche con gli elicotteri, di persone che si trovano in zone isolate e periferiche a Monte Mirabello, Porcentico e Montemaggiore, in tutto una decina. “Qui ci sono ancora zone non raggiungibili, senza acqua e senza luce e non sappiamo quando potranno terminare le operazioni”, dice il sindaco Roberto Canali. La maggior parte degli sfollati hanno trovato accoglienza da parenti e amici o presso la Casa degli Scout nella parrocchia di San Cassiano. Ha messo a disposizione la propria struttura di B&B anche la Locanda Appennino di Predappio, dove si trova una famiglia di sette persone. Resta critica la viabilità. Si accede al paese dalla Strada Provinciale 3 interessata da una frana all’altezza di Sant’Agostino: possono transitare solo mezzi con limite di 3,5 tonnellate a senso unico alternato, o dalla provinciale di Rocca delle Caminate. Mentre restano chiuse le strade nelle zone di Colmano (per una frana) e Montemaggiore ancora impercorribili. Manca l’acqua potabile, in attesa dell’arrivo di un camion a rimorchio in paese.

Meldola

Interrotta la viabilità sulla S.P. 48 e chiuso del Ponte di Bagnolo sul Torrente Voltre. Nella serata di mercoledì, a seguito della segnalazione di un potenziale dissesto è stata disposta, sentita l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la chiusura del ponte di attraversamento del Torrente Voltre sulla Strada Provinciale 48 in prossimità della Strada di Bagnolo. Nella mattina di giovedì il sopralluogo dei tecnici dell’Agenzia e della Provincia per verificare l’effettivo stato di conservazione della struttura. Venerdì sospese le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi gli asili nido d’infanzia. Restano chiusi i centri diurni.

Galeata

Manca l’acqua potabile a Galeata a causa della rottura di un tubo a Pianetto e in queste ore Hera sta lavorando ininterrottamente per creare un bypass ci collegamento con l’acquedotto di Sant’Ellero. “Stiamo cercando di sopperire con una autobotte per l’acqua potabile”, spiega la sindaca Francesca Pondini. L’autobotte è posizionata di fronte alla chiesa parrocchiale Per avere acqua per altri usi, si consiglia di andare alla Fonte Nuova o a Pianetto. Le strade comunali sono percorribili, la Strada di Pettola e di Sant'Ellero solo su una carreggiata. Resta chiusa la Strada Provinciale 4 del Bidente a causa della frana che si è verificata a Pianetto: possono transitare solo mezzi di soccorso e che trasportano beni di prima necessità. Le scuole restano chiuse anche venerdì. Manca il gas ma è tornata la corrente nella frazione di San Zeno e nella frazione di Buggiana sono in corso operazioni di recupero di alcune persone rimaste isolate.

Santa Sofia

Anche a Santa Sofia la principale criticità è situazione viaria: resta chiusa la SP4 del Bidente tra Galeata e Santa Sofia, Sono in corso le operazioni di ripristino e nelle prossime ore sarà aperta alla circolazione esclusivamente dei mezzi di soccorso, dei mezzi che trasportano beni di prima necessità e a chi deve spostarsi per motivi di lavoro. "L'obiettivo - dice il sindaco Daniele Valbonesi - è di ripristinare il traffico nella giornata di lunedì". Chiusa anche la strada provinciale del Carnaio così come tutte le strade comunali che collegano le frazioni e le aree del forese. Al momento restano isolate le frazioni di Poggio alla Lastra, Tre Fonti Cornieta (con una famiglia evacuata) e Camposonaldo. In tutto le persone evacuate sono state quattro. Scuole chiuse nella giornata di venerdì. Non si registrano particolari problemi con acqua e luce.

Forlimpopoli

A Forlimpopoli venerdì riaprono gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Ancora sospese le lezioni delle secondarie di secondo grado (ovvero del Liceo delle scienze umane e dell'Istituto alberghiero). Riapertura al pubblico anche degli impianti sportivi, degli istituti culturali (biblioteca "Artusi" e Museo Archeologico "Aldini"), e dei servizi socio assistenziali e educativi. Per questi ultimi si invita comunque a contattare le singole strutture per verificare orari e modalità di erogazione del servizio.