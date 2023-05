Alluvione, a Forlimpopoli un ritorno verso la normalità. Vigili del Fuoco ospitati nel palazzetto dello sport

Forlimpopoli riparte. Un passo verso la normalità con la riapertura delle scuole (escluse quelle superiori), oltre che attività sportive, socio-assistenziali, museo e biblioteca, stazione ecologica. "Nel nostro comune le criticità principali rispetto agli allagamenti sono rientrate, è partita la fase dei ripristini e avanza speditamente, con la laboriosità e forza di volontà che caratterizza la nostra gente - afferma la sindaca Milena Garavini -. Se qualcuno avesse bisogno di una mano ce lo dica che ci attiviamo. Stiamo perlustrando il territorio con la collaborazione con la Polizia Locale e personale comunale per verificare i danni alle strade, sistemare quelli più pericolosi e anche quelli a edifici. Le strade sono comunque tutte normalmente percorribili. Le nostre associazioni di volontariato Croce Rossa e Protezione civile continuano a operare senza sosta anche al fuori del nostro comune, assieme a loro abbiamo verificato alcune situazioni critiche, anziani soli, famiglie sfollate. Il nostro numero 3371195828, per le emergenze è attivo".

Forlimpopoli ospita inoltre un numeroso gruppo di vigili del fuoco nel palazzetto in via del Tulipano. "Stanziano nella zona i reparti in servizio 'speciale' appositamente per operare nella drammatica emergenza in atto in questo momento in Romagna. Colonne che vengono da tutta Italia e che con turni continui operano in situazioni difficili a rischio anche della propria incolumità per mettere in salvo le persone colpite dalle alluvioni o dalle frane, isolate, in pericolo. Gli siamo molto grati ed è per noi un onore poterli ospitare, ricambiando in minima parte tutto quello che fanno per tutti noi. Li assistono questi giorni i giovani volontari degli Scout di Forlimpopoli che li accolgono, li seguono discretamente ma attentamente". E poi la generosità: "La cosa bella è la generosità e la disponibilità delle persone che offrono aiuto e che si mettono a disposizione, soprattutto tanti giovani".