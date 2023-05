Alluvione, una trentina di missione di soccorso aeree. Dal Ridolfi supporto logistico

L'Aeroporto di Forlì al fianco dei soccorritori e delle Forze dell'Ordine impegnati nel fronteggiare la gravissima emergenza meteo che da alcuni giorni sta imperversando sulla Romagna; allagando paesi e città e provocando esondazioni dei fiumi, frane e smottamenti così da isolare case e interi nuclei abitati. Circa una trentina i voli effettuati - in particolare nella notte tra martedì e mercoledì - dagli elicotteri dell'Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco in aiuto delle località romagnole più colpite.

Voli che hanno trasportato le persone tratte in salvo fino all'aeroporto "Ridolfi" dove ad attenderli vi erano i mezzi del 118 già allertati in base alle loro condizioni (e quindi trasferiti in ospedale o ai punti di raccolta). L'Aeroporto di Forlì e i dipendenti in servizio continuo hanno assicurato la massima assistenza tecnico-operativa, il necessario rifornimento di carburante - tramite Carboil - e la disponibilità di spazi attrezzati per la sosta e il riposo dei piloti e del personale di volo. Massima collaborazione anche da parte di Enav per garantire il pieno supporto della torre di controllo. Mercoledì, visto il perdurare delle tantissime criticità, si procederà con le stesse modalità.